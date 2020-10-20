卜蜂 今年營收獲利戰新高

飼料及肉品大廠卜蜂（1215）今年前三季合併營收，已刷新歷史新高紀錄，第二季獲利也創同期新高，累計上半年每股已賺2.61元，法人認為，第三季在節令因素推升，以及即食品銷售暢旺下，獲利表現估比第二季好，甚至可望創單季新高，加上迎接年底消費旺季，預估全年營收、獲利可望同步挑戰新高。



卜蜂前三季合併營收163.67億元，年增5.08％。上半年歸屬於母公司稅後淨利6.99億元，創近三年新高，年增10.7％；EPS 2.61元也高於去年的2.36元。法人認為，從公司以往表現來看，下半年都比上半年好，以此看來，全年獲利要挑戰去年5.45元的新高水準，機會相當大。



其中，卜蜂第二季表現突出，合併營收54.28億元，年增5.39％；歸屬母公司稅後淨利4.65億元，不僅創歷史同期新高，年增率更達19.34％；EPS 1.74元，亦明顯高於去年同期的1.43元。



法人指出，Q2開始受全球疫情影響，肉品進口量減少，致使國內豬、雞肉價格上漲，而飼料主要成分玉米的價格亦維持低檔，加上台幣升值因素也讓成本下降；銷售方面，隨著商場及餐飲人流回溫，加上卜蜂拓展加工食品網購業務，以及大賣場推廣促銷活動等，都是挹注成長的動能。



卜蜂董座鄭武樾表示，公司在加工食品研發上有泰國母公司的技術支持，例如近來銷售佳的雞胸肉，就是來自母公司、台灣再將之發揚光大，強化多元口味的研發，滿足零售通路及網購市場需求。



鄭武樾並強調，公司在飼養效益、成本控制、育成率等方面均衡發展、平均成長；此外，在雲林新建的AI人工智慧自動化飼料廠，目前已安裝得差不多，進入測試階段，可望在今年底順利投產。



卜蜂2019年歸屬於母公司稅後淨利14.64億元、EPS 5.45元，今年在沒有業外處分收益下，光靠本業仍可望挑戰去年獲利水準，甚至超過去年，改寫新紀錄。