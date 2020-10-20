橘子新作月底上市 挑旺Q4

遊戲橘子（6180）20日為旗下新遊戲《月光雕刻師》舉辦上市記者會，營運長簡志浩表示，《月光雕刻師》將正式在10月29日中午12點在台港澳雙平台正式上線，同時也將在遊戲粉絲團推出《月光雕刻師》漫畫，強化IP力道。展望橘子第四季，遊戲部分除上述該款以外，亦有《龍之谷：新世界》正在準備中，《天堂M》也推出新改版，將有望帶動第四季營收表現強勁。



《月光雕刻師》為橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國知名小說IP改編的手遊，該遊戲2019年在韓國推出時，預先登錄人數高達320萬人，上線首日即吸引百萬名玩家登入，也讓遊戲順利登上雙平台榜第一名。簡志浩表示，台灣是《月光雕刻師》出海後的第一站市場，遊戲內容也加入許多台灣本地化的元素，包括台灣美食、台灣黑熊、梅花鹿、石虎等，期望吸引台灣玩家更多參與。



簡志浩表示，《月光雕刻師》為韓國知名小說改編，該小說連載13年，擁有500萬讀者，遊戲以沙盒式的開放世界觀為主要背景，與一般重度的RPG遊戲在性質上不太相同，屬於輕休閒的RPG遊戲。為讓台灣玩家更熟悉IP，遊戲上線後，《月光雕刻師》粉絲團也將同步刊載漫畫。



《月光雕刻師》將於10月29日中午正式於雙平台上線，橘子於第一階段準備約10台伺服器，接下來將會視玩家數量陸續增加。



橘子9月營收達7.3億元，年減12.5％，主要是因去年同期有新遊戲上市及遊戲改版活動，而本月並無大型行銷活動。累計1～9月營收達新台幣83.1億元，年增13.9％。