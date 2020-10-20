陞達科握大單 董座樂看營運

上櫃市場即將再添IC設計新兵，預期在11月下旬掛牌上櫃的風扇馬達驅動控制IC廠陞達科（4945），已經成功打入Dell、Google及Amazon等伺服器及資料中心供應鏈，帶動前三季合併營收繳出年成長16.1％的成績單，董事長李坤蒼看好，隨著未來雲端、伺服器及資料中心需求續旺，陞達科營運將可望持續向上。



陞達科成立於2000年，過去曾聚焦在風扇驅動IC及觸控IC等市場，公司在2017年與日電貿旗下通路商巨馳國際合併後，便將觸控IC業務捨棄，轉而進攻高階風扇馬達驅動IC及IC通路商市場，且獲得亮眼佳績。

陞達科公告9月合併營收達3,419萬元、年成長17.2％，雖然第三季受到伺服器市場拉貨放緩影響，不過單季合併營收仍舊繳出季成長38％至9,982萬元的佳績，累計2020年前九月合併營收為2.90億元、年增16.1％，改寫歷史同期次高水準。



李坤蒼指出，原先擔心會因新冠肺炎疫，使公司2020年營運受到影響，不過經過三季以後，前三季業績並不亞於去年同期，雖然目前海外出差仍有諸多限制，不過在同仁全體努力下，公司員工與國內外客戶溝通交流並沒有間斷，樣品跟客戶測試模組仍積極進行當中。



對於未來展望，李坤蒼認為，電子產業運算速度不斷提升，散熱模組需求可望持續擴大，公司將在11月下旬掛牌上櫃，這將是公司新的里程碑，同時也是企業跟社會責任的加重，會秉持穩健踏實環保精神帶領公司，並回饋投資人及股東。



法人指出，陞達科目前主要鎖定高階風扇馬達驅動IC市場，並成功掌握Google、Dell及Amazon等大廠客戶，隨著高速運算、5G及人工智慧（AI）等市場持續成長，將有望推動散熱風扇馬達驅動IC市場穩定向上，陞達科將有望持續大啖客戶訂單，且2020年業績將有望超越2019年水準，2021年營運將更上層樓。



陞達科預計將在11月中下旬掛牌上櫃，近期將可望啟動上櫃承銷作業。陞達科20日興櫃股價收盤上漲0.59％至68.4元，站在四個交易日以來高點。