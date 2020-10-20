新機拉貨強 臻鼎Q4營收將攻頂

新品遞延效益逐漸顯現，法人看好美系新機需求強勁，預購狀況優於預期，拉貨力道在十月正式加大，有助於推升臻鼎-KY（4958）月營收表現，推估該公司第四季合併營收將達到全年高峰，有望較第三季成長超過5成，並創下單季新高表現。



法人指出，第四季成長動能主要來自美系客戶新機開始放量，尤其臻鼎今年在類載板主板份額以及單機軟板產值取得皆有所提升，另外，筆電及平板的滲透率也較過去提升，因此看好該公司第四季單月營收將會維持高檔，同時帶動全年營收年增率轉正。



展望明年，法人預期臻鼎將有多項亮點，包括類載板市場份額提升、應用於平板/筆電等產品的HDI AnyLayer滲透率持續提升、併購先豐效益開始顯現、Mini LED產品發酵、載板營運轉佳、軟板配合先進組裝製程擴充，高階品項佔有率持續提升等，看好多元動能挹注，該公司明年進一步成長可期。



公司先前提到，回顧今年來的營運狀況，第一季雖然受到農曆長假以及突發的新冠肺炎疫情干擾，但隨後因線上教學、遠距工作等Work from Home需求，帶動筆電、平板成長，還有包括宅經濟、電競相關等產品，二、三季都保持不錯的需求，也幾乎把因疫情產生的缺口給補回，累計前三季營收達760.79億元，僅較去年同期小幅下滑2.58％。



而第三季營收較去年同期下滑，不外乎就是主力美系客戶新機延後發表，整體拉貨時程較去年晚三周至一個月，不過看好新品集中在第四季拉貨，可望迎全年營收高峰，維持營運逐季成長。



展望後續，臻鼎提到，除了5G新機的需求，其他產品線也都有看到不錯的成長，像是併購先豐的汽車產線，跟隨全球車市逐漸復甦；WFH所需的筆電、平板熱度尚未衰退，也比去年有大幅度的成長；遊戲機有新產品推出。此外，今年已陸續擴充不少產線，像是擴充FPC多層軟板、硬板轉型升級、增加Mini LED用的超薄線路板等，整體來看臻鼎持續走在穩定成長的道路上。