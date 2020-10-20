AMPA三展開跑 汽零、車電率先表態

車業盛事AMPA三展－台北國際汽車零配件展、台北國際車用電子展、台灣國際機車產業展21日起跑，汽車零組件、汽車電子相關族群股價率先表態，包括東陽（1319）、同致（3552）、車王電（1533）、吉茂（1587）、聯嘉（6288）、皇田（9951）等逆勢收紅。



法人分析，隨歐美、大陸等主要汽車消費國陸續從疫情中解封，經濟活動恢復，被壓抑大半年的購車需求集中爆發，汽車零組件族群外銷訂單能見度大增，第四季業績可期；電動車銷量不受疫情影響持續成長，新車電子配備占比持續提升，帶動汽車電子族群下半年業績強勢表態。



由外貿協會主辦的AMPA三展，是台灣汽車零件業的年度盛事，今年因疫情因素，展期從4月延至10月，仍吸引近400家廠商參展，凸顯台灣在全球汽車零件產業鏈的重要地位。



業者分析，上半年因疫情重挫汽零業者業績，下半年起隨各國市場解封，對汽車與零組件的需求獲得解放，汽車零件業的業績明顯恢復。



法人點出，許多國際車廠更在疫情期間，加速淘汰停產舊款車型，集中資源開發新車，特別是電動車，與自動駕駛功能更強的汽車，對汽車電子配備的需求更多，原有的零件供應鏈出現重新洗牌的機會，讓台灣汽零、車電族群享有較多的業績受惠程度。

美國電動車商特斯拉前三季銷量創新高，切入供應鏈的台灣業者，包括貿聯-KY（3665）、聯嘉，及新入列的同致，20日股價受惠逆勢走揚。



AM（售後維修）汽車水箱廠吉茂，受惠北美最大對手SPI破產，加上中美貿易戰因素，坐收客戶轉單效益，今年第二季以來營收、獲利頻頻創高。吉茂11月12日將舉行第三季法說會，同時將宣布跨足Smart Home（智慧居家）領域，開發相關散熱周邊產品，擴大業績來源。



OEM（車廠代工）汽車遮陽簾廠皇田，也因為大陸、北美車廠解封復工，下半年來營收逐月攀升，第四季進入產業傳統旺季，法人樂觀皇田業績將攀全年最高峰。



AM汽車電子廠車王電，更因投資華德動能（2237）切入電動巴士領域，股價搭上近期電動車熱潮順風車，20日成交爆出逾5,000張鉅量，為前一日的6.16倍；20日盤中股價一度衝高至35.7元高點，距前高36.1元僅一步之遙，終場收33.55元、上漲0.9元。