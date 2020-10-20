3大法人賣超28億 台股拉回12,862

台股守住5日線支撐 量能創近期新低

美股道瓊工業指數大跌410點，台股受到衝擊有限，儘管電子權值股表現不佳，但中小型股挺身而出，指數守在5日線12853點之上，終場下跌45點，量能創下10月以來新低。

加權股價指數終場下跌45.97點，跌幅0.36%，收在12862.37點、成交值新台幣1466.82億元。雖然股王大立光、鴻海尾盤奮力一拉，但仍難敵台積電最後一盤砍出6459張大量，使得指數收在今天最低點。

大立光上漲0.16%，收3090元。鴻海上漲0.12%，收81.4元。台積電下挫1.42%，收451元。

分析師表示，台股今天成交值創下10月以來最低量，顯示市場觀望氣氛仍相當濃厚，在11月3日美國總統大選結果出爐前，追價意願薄弱，台股雖維持在高檔震盪，但13000點之上賣壓沈重，在量能未有明顯增溫前，要突破鍋蓋有一定難度。

分析師也認為，隨著歐美疫情有再見高峰隱憂，資金有流入防疫概念股短打的跡象，恆大、南六、康那香、國光生、生華科短沖資金進出頻繁，波動劇烈。

法人指出，外資近期在台股進出主要跟隨美股腳步，不過在期現貨的布局仍屬中性偏多，加上台股在技術面仍守穩5日線、融券餘額也創下近期新高下，短線無大幅回檔修正的危機，在指數處於區間整理格局、量能萎縮狀況下，資金流入的個股及族群將較有表現空間。

三大法人賣超台股28.43億元

台股今天跌45.97點，收在12862.37點，成交值新台幣1466.82億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣28.43億元。

自營商賣超11.86億元，投信買超3.6億元，外資及陸資賣超20.17億元。

延伸閱讀



台積遭甩尾 聯電股王力撐 台股守住5日線

資產內需出頭天 台股16檔大發威

拜登尬川普 推演美大選5大情境之操盤心法

台積弱聯電趨堅 台股早盤萬三前整理

今日焦點股 重點摘要