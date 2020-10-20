台積遭甩尾 聯電股王力撐 台股守住5日線

美國新冠疫情紓困案歹戲拖棚，過與不過雖僅朝野談笑之間，卻使美股跟著搖擺不定，受制周一美股因紓困案未過關而大跌，使台股周二又在挑戰萬三關前摔一跤，好事多磨，但加權指數仍力守5日線之上。

由於權王台積電開低走低，尾盤還遭法人大甩尾，係指數欲振乏力主因。不過，聯電因晶圓代工報價看漲及Q3毛利率被看高，使股價相對抗跌外，還逆勢收紅。另外股王大立光與鴻海也守住榮面，使指數仍暫呈欲小不易格局。

周二加權股價指數終場收跌45.97點，報12862.37點，跌幅0.36%，成交1466。83億元，成交值又進一步萎縮，顯示在美大選變數風險，未塵埃落定之前，短期成交量仍難擺脫窒息格局，對盤勢攻堅萬三大關的負面影響，就只能說再等等。

短線重量級集團股力挺多方者，包括鴻海、中鋼、國泰金、穩懋、南亞科、華航、聯電、仁寶、台塑、南亞、股王大立光、統一、台玻、長榮、台灣大及聯發科。

而演出相對疲軟者，除台積電外，還有台塑化、台泥、遠東新、第一金、亞泥、中華電、富邦金、兆豐金、友達及群創等。不過，除台積電跌幅相對沈重外，餘多小挫，顯示市場整體殺低意願並不強。

櫃買市場方面，短線紡纖、化學、鋼鐵與營建雖拉回整理，但市場暫向小型股尋求避風港趨勢未變，使生技、電子、電機、航運及觀光等族群，仍多紅光滿面，使盤勢開高震盪走高，終場指數報漲0.25%，為165.65點，成交339.77億元。

業內人士指出，短期大盤看似與萬三關卡靠的很近，但上檔量縮顯示追價心態滿虛，不排除是市場觀望美大選結果，因為只有美大選正式出爐，才有更明確的中美關係、兩岸關發及全球地緣關係的大方向出籠，在此之前，什麼黑天鵝、白犀牛或火鳳凰等等傳說，都聽聽就好。

業內人士表示，短期台股操作，或仍暫時指數放兩旁，個股擺中間，去尋找具發展潛力的波段價值投資目標，因此，未來明星產業的大方向未變者，包括電動車（或自行車）、高速運算、5G（甚或研發中的6G）及AI物網聯（含智慧城）等相關概念股，值持續追蹤。