SK海力士併英特爾NAND業務 群聯有望受惠

SK海力士（Hynix）今天宣布，將以90億美元收購英特爾（Intel）儲存型快閃記憶體（NAND Flash）記憶體與儲存事業。法人預期，這宗交易案將有助改善NAND Flash市況；至於對台廠影響不大，唯獨控制晶片廠群聯有望受惠。

海力士表示，這次收購包括英特爾的固態硬碟（SSD）、NAND Flash晶圓業務及其在中國大連的NAND Flash製造工廠，收購案預計2021年底前完成。

市調機構集邦科技指出，海力士與英特爾今年第2季NAND Flash市占率分別為11.7%及11.5%，為第4及第6大廠，海力士在取得英特爾產能後，市占率可望一舉突破2成，躍居第2大廠，僅次於龍頭三星（Samsung）。

集邦科技表示，海力士過去以手機市場為大宗，比重達6成以上，英特爾則在企業級SSD領域有不錯表現，與三星並駕齊驅，在中國市占率超過5成，海力士收購英特爾NAND Flash事業，將有助強化企業級SSD競爭力。

法人預期，海力士未來市占率提高後，將具更強的議價能力，也能讓供過於求的NAND Flash整體市況，獲得進一步改善空間。

目前法人盤點台廠影響，記憶體廠華邦電與旺宏的NAND Flash產品以單層式（SLC）NAND Flash為主，海力士及英特爾以3D NAND Flash為主力不同，因此法人認為，華邦電與旺宏受惠效益將相對有限。

不過，群聯主力產品包括SSD模組，當NAND Flash市況轉好，將讓群聯跟著受惠。

值得注意的是，記憶體封測廠力成先前是英特爾合作夥伴，法人指出，海力士未來收購英特爾NAND Flash事業後，後段封裝是否轉為自行處理，對力成營運造成不利影響，值得進一步觀察。

延伸閱讀



英特爾出售NAND業務 SK海力士市占率攀升