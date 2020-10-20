上市、櫃企業營運快報

今（10/20）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.半導體封測解決方案專業品牌蔚華科技（3055）與合作夥伴NI國家儀器共同宣布，成功為安科諾（arQana）打造完整射頻測試解決方案，從實驗室開發至量產導入皆採用NI STS平台。

在航空與國防晶片的高標準測試規格下也能減少交互驗證及重新開發的時間，加速安科諾產品開發至量產出貨時程，展現NI STS測試平台高彈性配置之優勢及蔚華科技測試系統整合之能力。

2.大同經營權爭奪戰延長賽勝負，將於21日股東臨時會全面改選董事及獨董揭曉。身為股東臨時會召集權人之一的欣同負責人律師林宏信表示，為確保21日大同股臨會議事順利進行，請保全維持秩序，也首開國內上市櫃公司董事選舉製作選舉票使用說明，讓股東投票有所依循，現場派律師工作人員進行投票解說。

3.由雷射協會、工研院及展昭公司主辦的台灣國際雷射展Laser&Photonics Taiwan，將於21日開展。由國內外80家業者使用近200個攤位，聯手呈現雷射加工設備、雷射源、精密光學、雷射鈑金、雷射零組件、雷射應用等展出項目。

4.針對鴻海(2317)的美國威州投資計畫，集團創辦人郭台銘透過鴻海發表聲明，表示已向威州投資近7.5億美元，重申將持續與當地政府合作，並強調只要聯邦、州政府及地方決策者仍維持承諾，鴻海將繼續致力完成並擴大投資計畫，對當地民眾帶來的利益才會增加。

郭台銘指出，鴻海過去從未考慮將威州作為可能投資地點，但美國總統川普2017年建議他應評估在威州建立鴻海北美製造總部的潛力，並邀請州長及地方領導人展示當地的製造業及高科技實力，說服鴻海認為威州有很大潛力成為集團全球供應鏈的關鍵部分。

5.面板驅動IC封測廠頎邦董事長吳非艱表示，頎邦已調漲部分測試價格，全球面板驅動IC測試產能供不應求狀況將延續到明年上半年。

展望面板驅動IC市況，吳非艱指出，面板驅動及觸控整合單晶片（TDDI）今年滲透率持續增加，測試時間比以往面板驅動IC增加2倍多，測試產能需求提升。

另外主動式有機發光二極體（AMOLED）面板驅動IC所需測試時間，較TDDI再增加2倍多，因此全球驅動IC測試產能和先進測試機台供不應求，頎邦可持續受惠。

6.9月市場雜音再起，誘發投資人減碼風險性資產，導致單月投信基金規模減少1.42%，至4兆3776億元，終止連5個月成長紀錄，不過，仍居歷史單月第3高。

展望後勢，法人認為，隨著明年經濟、企業獲利可望落底回升，及全球陷入低利率環境下，建議投資人操作上以股票為主，再搭配高評級債券，分散風險。

7.辛耘19日公告，經由第3地區間接投資中國大陸再生晶圓廠祿億半導體（黃石）1426萬8388美元，持股比重約50%。

辛耘表示，董事會去年即決議在中國大陸設立再生晶圓廠，初期投資金額人民幣1億元，19日正式展開投資。

8.遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）第四季產品動能充足，展望2021年，宇峻董事長劉信表示，明年宇峻的遊戲將會積極朝海外市場發展，包括東南亞、日本、韓國，都是接下來要積極發展的市場。

宇峻今年前三季累計營收11.85億元，較去年同期增41.89％，主要是因為上半年有《三國群英傳M》助攻，帶動營收大幅增加。

第四季宇峻還有《潘朵拉的迴響》、《sin七大罪：魔王崇拜》兩款新作將推出，加上12月台北資訊月銷售福袋等利多助攻，將為第四季營運帶來動能。

9.戴口罩及減少出入人多的公共場所已成為疫情下的全球防疫共識，居家防疫造就了另類宅經濟，並帶來新的投資契機，尤其是電子商務平台與娛樂軟體等兩大領域，以美股為例，根據統計，2020年以來又以資訊科技及非消費必需品類股最受投資人青睞。

新冠病毒改變了消費趨勢，影響短線商業與經濟活動，景順投信指出，新冠疫情讓人們全都待在家裏居家防疫，或是盡量減少出門的機會，防疫措施迫使消費者轉移至電子商務平台，不必出門，貨就送到家，顛覆了過去的消費模式，為網購公司帶來商機。

10.台灣彩券公司20日推出2款每張售價新臺幣200元的刮刮樂新品「鈔票滿天飛」及「樂刮$2,000」，以「熱議獎金（chatter prize）」為主要的獎項規劃，讓民眾刮出售價5至10倍的獎金機會大增。