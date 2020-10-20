今日焦點股 重點摘要

今（10/20）日熱門焦點股如下：

（1）聚陽(1477)3Q獲利優於預期，亞系外資出具最新報告給予「買進」評等，目標價也上調到240元。

聚陽3Q稅前盈餘達10.25億元，季增105%，年增22%；主要受惠於產品結構的調整。法人估3Q聚陽的OPM約在12.8%。該外資也上修明年獲利估值，認為明年營收年增可達14%，而淨利年增達19%。

看好聚陽給予買進評等的理由包括：一、主要客戶訂單強勁優於預期，例如Target、日系客戶，以及GAP。目前看到明年春、夏的存貨都在低水位，因此拉貨需求可望延續。二、產業加速整併，有助於大規模業者。三、新客戶的銷售貢獻和潛在新項目的挹注，潛在新項目為與現有客戶合作開發新的自有品牌運動裝。

根據聚陽規畫明年的產能年增15-20%推估，預計資本支出將由2000萬美元，調高到2500萬美元。

聚陽董事長周理平日前表示，包括Target、日本迅銷(Fast Retailing)和GAP等主要客戶，最近下單都滿積極，對於聚陽今年第4季營運樂觀，且明年上半年會更好，兩位數成長只是基本數，營運表現可望超越2019年疫情發生前。

由於客戶給的訊息還滿具體，聚陽正全力規畫明年度的擴產，包括在南越、北越、印尼等主要生產基地都有擴廠動作，估計明年整體產能將大增兩成左右。（時報資訊 任珮云）

（2）天氣變冷全球疫情有再見高峰的跡象，今日除疫概念股多頭攻勢再起，口罩概念族群的恆大(1325)漲幅逾5%、南六(6504)漲幅逼近3%、康那香(9919)漲幅則在4.5%以上；疫苗概念股的國光生(4142)上漲2.6%，一舉收復70元及月季線、高端疫苗(6547)漲幅約1%左右。

國光生和荷蘭商Crucell合約糾紛已在今年初達成和解，本季可望取得大筆和解金，而今年流感疫苗出貨優於去年，今年全年度營運可望順利轉盈。今日股價開高走高，盤中一度大漲4%，一舉收復70元及月季線。

國光生技新冠疫苗已進入一期人體臨床試驗，若順利預計11月進入二期臨床，並於第三期臨床啟動多國多中心合作，期明年中旬提供全民接種新冠疫苗。

全球疫情仍處嚴峻高峰，康那香口罩產能在16台高速口罩設備生產加入下，日產能可望達400萬片，營運成長可期，短多買盤動能強勁，今日股價開高後，一度衝至43.1元，漲幅在4%以上。

康那香不僅可提供一般大眾使用的醫療口罩，也具備生產銷售歐美醫院通路所使用的外科用口罩資格，目前也已通過ASTM F2100口罩檢測要求及美FDA銷售許可，也取得CE認證註冊號。（ 時報資訊 郭鴻慧）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南亞科(2408)：記憶體市況好轉，市場喊營運穩了，昨獲三大法人聯手買超5007張，今早股價貼近平盤整理，相對抗跌。

2.寶雅(5904)：今年展店目標超前+前三季營運亮眼，三大法人連兩日攜手買超，支撐今早股價小漲。

3.車王電(1533)：大陸、歐美車市復甦帶動汽車零組件營運好轉，具儲能、電動車雙題材，今早人氣再升溫，一度放量衝上35.7元。

4.嘉澤(3533)：基本面具優勢，高檔震盪於465元有守，多方累積能量，今早逆勢攻高2%。

5.達邁(3645)：9月創歷年同期新高，近期回檔在55元之上形成底部，買盤回籠量能增溫，股價反彈創近一個月高點。

6.美隆電(2477)：蘇州廠徵收補償利多持續發酵，今再一根漲停，隨後打開漲幅逾7%。

7.興能高(6558)：Q4營運看俏，訂單看到明年Q1，早盤走高3%。

8.宜特(3289)：前三季賺贏去年全年，多方歡呼，大拉半根漲停板。

9.康那香(9919)：疫情轉嚴峻，防疫成為業績最大靠山，股價走高逾近5%，突破季線。

10.申豐(6582)：瞄準特規乳膠手套、環保商機，早盤帶量上漲逾7%，重返所有短均。

11.大銀微系統(4576)：短急單湧現，年業績看俏，股價續走揚逾2.5%，站上半年線。

12.亞德客-KY(1590)：Q4業績點火、展望樂觀，29日受邀法說會，晨盤反彈上漲逾3%。

13.恆大(1325)：訂單滿手、前景樂觀，買單踴躍，早盤高漲逾6.5%。

14.鈺創(5351)：沾蘋果光，推動營運向上成長，人氣不滅，股價續強漲逾5.5%，衝上波段新高價。

15.聚陽(1477)：9月稅前賺3.83億元寫今年高，晨盤彈升3%，躍上各短均線，並呈現日線連6紅。

16.國光生(4142)：獲近4.6億元疫苗臨床補助，晨盤聞訊走揚4%，一舉收復70元及月季線。

17.易威(1799)：疫情加劇，概念股動起來，晨盤急攻漲停，進逼半年線。

18.誠美材(4960)：蘋果家族買氣熱，獲外資連14買力挺，早盤放量彈漲半根停板，登今年高。

19.軒郁(6703)：今以每股96.9元上櫃吸引買盤進駐，股價大漲24%，蜜月行情水噹噹。

20.智易(3596)：5G題材火熱，連五日吸引三大法人聯手買超逾萬張，早盤攀揚4%，再戰百元大關。

21.驊宏資(6148)：買盤點火，早盤一度挾量攻頂，來到相對高檔區。

(時報資訊)