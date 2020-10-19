10/20盤前掃描》搖擺州動起來 佛州展開投票

美國總統大選進入最後倒數，不少人已完成提前投票，關鍵搖擺州佛羅里達州也於19日加入戰局，握有29張選舉人票的佛州對於誰將入主白宮極為關鍵，工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。

美大選倒數2周 關鍵佛州開始投票

按照美國總統大選的制度，奪得270張選舉人票就能贏得白宮的寶座，佛州對於川普能否連任至為關鍵，該州選舉人票有29張，與紐約州並列第三大州…閱讀全文

美股︱紓困案協商大限在即 道指挫逾400點

因憧憬紓困方案救市，加上中國經濟數據出現復甦訊號， 周一華爾街股市開盤走高，但眼看時限逐步逼近，兩黨仍未取得共識，美股周一收市下跌，道瓊工業指數收盤下挫逾400點…閱讀全文

內外資歸隊 蓄勢攻萬三

內外資19日同步加碼，外資終止連3賣，轉為大幅買超127.57億元，投信連3買超合計8.63億元，內外資法人買盤齊步歸隊，19日合計買超132.7億元，蓄勢向萬三邁進…閱讀全文

iPhone 12熱賣 蘋概買盤報復性回歸

蘋果新機開賣前首批到貨量僅去年六成、恐低於5萬支。其中又以iPhone 12 Pro最缺，甚至有門市分配量掛零，電信、通路及電商業者瘋搶貨，掀起一波飢餓行銷熱潮，買氣創2014年來最佳，有望成為近六年最熱銷機種…閱讀全文

蘋果新機夯 PCB股雀躍

蘋果新機預購火熱，將帶動業者業績不淡，且今年時程較往年延後，預期供應鏈第四季營運將優於第三季，並來到全年高峰…閱讀全文

陸第三季GDP年增4.9% 前三季轉正

9月的工業、投資、消費加快修復，增速均創下年內最高，顯示大陸經濟逐漸擺脫疫情陰霾，領先全球從谷底反彈復甦…閱讀全文

財長：會適時出手抑制高房價

蘇建榮說，採用選擇性信用管制、適度提高房屋評定現值、提高非自住者持有三戶以上房屋稅率等工具都是相關配套，而房地合一稅有抑制短期炒房效果，財政部不會廢除…閱讀全文