宜特 前三季賺贏去年全年

電子產品驗證服務廠宜特（3289）19日公告第三季自結財報，合併營收7.69億元，歸屬母公司稅後淨利0.85億元，每股淨利0.90元符合預期，累計前三季每股淨利達2.45元，大幅超越去年全年每股淨利1.10元。

宜特看好5G研發開案驗證分析強勁需求延續到明年，加上先進製程及先進封裝的檢測訂單維持高檔，未來營運展望抱持樂觀看法。

宜特公告第三季合併營收7.69億元，較第二季成長1.3％，平均毛利率季減約0.3個百分點達28.0％，營業利益0.63億元，較第二季成長11.2％，稅前盈餘0.76億元，較第二季成長15.3％，歸屬母公司稅後淨利達0.85億元，與第二季相較成長12.7％，每股淨利0.90元符合預期。

宜特今年前三季合併營收達到22.72億元，與同樣扣除已經出售上海子公司營收的去年同期營收相較成長26.0％，歸屬母公司稅後淨利達2.29億元，與去年同期虧損0.97億元情況相較，營運已經明顯好轉並由虧轉盈，前三季每股淨利2.45元。

宜特表示，今年營運逐季好轉，前三季稅後淨利2.29億元，已賺贏去年全年獲利的0.77億元，而今年以來營運表現亮眼，主要來自於先進製程、先進封裝、以及5G研發開案驗證分析的貢獻。

宜特表示，隨著晶圓代工朝摩爾定律製程微縮，挺進異質整合先進封裝，IC設計廠在5G晶片研發開案需求的著力，消費型品牌大廠及其供應鏈的晶片研發開案量持續，帶動可靠度驗證（RA）、故障分析（FA）、材料分析（MA）等驗證分析需求，皆促使宜特能夠繳出穩健成績單。

除了獲利表現亮眼外，宜特也宣布有線訊號測試實驗室營運好消息，近期透過Simplay Labs稽核，正式獲得HDMI協會授權為Ultra High Speed HDMI Cable Certification Program（UHS Program）的官方認證實驗室（ATC），即日起可協助廠商驗證傳輸線，從預測試、驗證測試、研發技術諮詢等，逐步完成HDMI 2.1超高速傳輸線認證。

宜特指出，隨著8K相關影音產品陸續推出，相對應的訊號傳輸速度與品質也需與時俱進跟上腳步，UHS Program計畫就是確保HDMI 2.1的傳輸線產品，可以確切支援8K/4K影像，並最大程度地減少電磁干擾（EMI）而且達到48Gbps傳輸速率。