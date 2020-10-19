外資買超127億 台股大漲157點登高12,908

蘋概股領軍 台股重新站上12900點

iPhone 12預購火熱，帶動蘋果概念股表現強勁，台股今天開高走高，加權指數上揚157.97點，收在12908.34點，重新站上12900點大關，不過交易量能萎縮。

電、金、傳產同步勁揚，台股尾盤攻上今天高點12911.41點，終場上漲157.97點，漲幅1.24%，收在12908.34點。新台幣續強，呈現股匯雙漲，不過台股今天交易量僅有1641.14億元。

iPhone 12預購火熱，蘋果緊急追加備貨量，蘋果概念股帶領台股上攻，台積電股價回神，尾盤大單湧進，終場上漲8.5元，漲幅1.89%，來到457.5元。大立光漲120點，重返3000元大關，收3085元。

鴻海在電動車與iPhone 12雙題材帶動下，日系外資目標價喊到100元，鴻海股價表現凌厲，終場上揚2.7元，收81.3元。

觀察成交熱門股，聯合再生買單搶進，創下波段新高，收16.4元，大漲8.97%。加工絲大廠力麗打入蘋果供應鏈，交易張數寫下逾13.2萬張大量，終場收15元。金像電受惠筆電板和伺服器用板需求強勁，終場收在漲停價50.9元。

法人指出，新台幣強勢趨勢短線不易反轉，加上權值股台積電財報與展望均優於預期，儘管台股站上萬三仍有壓，不過在短期干擾因素消除後，台積電仍有望轉強，帶領指數創高。

三大法人買超台股132.7億元

台股今天漲157.97點，收在12908.34點，成交值新台幣1641.14億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣132.7億元。

自營商買超4.52億元，投信買超0.6億元，外資及陸資買超127.58億元。

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