10月23日一分鐘強弱勢股

10月23日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

軒郁(6703)

24.87

美妝快時尚品牌商首日掛牌上櫃，蜜月行情甜蜜

迅得(6438)

9.99

客製化需求生產增溫，9月出貨交機量大增，營收動能亮眼

正達(3149)

9.97

美系客戶轉單部分鍍膜業務，本業營運轉佳，9 月單月獲利轉盈

祥碩(5269)

9.97

受惠B550晶片組、600系列晶片組出貨成長，Q3營收年增逾1倍

士紙(1903)

9.92

新台幣維持強勢，資產利多助陣，股價帶量大漲，收復季線關卡

康全電訊(8089)

9.90

新增訂單最快年底出貨，調節壓力暫歇，上演反彈行情

申豐(6582)

9.86

丁腈乳膠營收佔比超過8成，Q2起產能持續滿載，股價創歷史新高

鈺邦 (6449)

9.86

受惠PC、筆電、電競需求強勁，固態電容需求大增

美隆電(2477)

9.83

蘇州廠徵收補償近30億元，連兩日攻上漲停，KD指標高檔鈍化

欣陸(3703)

7.94

房市買氣熱絡，新推案銷售暢旺，投信、自營商力挺，大舉敲進持股

製表：陳昱光

10月23日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

泰金寶-DR (9105)

9.87

DR股全面倒地，連兩日跌停，溢價持續收斂，外資逆勢買超逾千張

美德醫療-DR (9103)

9.71

Q3大賺利多出盡，外資減碼動作頻頻，帶量跌破季線，苦吞連五黑

麗清(3346)

4.91

股價連日向上強攻，三大法人高檔反手減碼，調節賣壓湧現

上緯投控(3708)

4.42

沃旭砍單消息拖累離岸風電族群，外資終結連三日買超

太景*-KY (4157)

4.42

市場追價意願薄弱，反彈氣勢不足，股價未脫區間震盪格局

聚隆(1466)

4.00

短線急拉湧現下車了結賣壓，外資連兩日減碼，回防前波跳空缺口

汎德永業(2247)

3.85

掛牌蜜月行情消退，股價連四日走跌，KD指標高檔向下

力成(6239)

3.40

SK海力士買英特爾NAND業務，市場擔憂掉單，月線得而復失

致茂(2360)

3.19

外資、投信法人同步減碼，壓抑股價向下修正，跌落月、季線支撐

東洋(4105)

3.02

代理新冠疫苗利多熄火，面臨80元整數關卡保衛戰，失守5日線

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組