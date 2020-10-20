10月23日一分鐘強弱勢股
10月23日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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軒郁(6703)
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24.87
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美妝快時尚品牌商首日掛牌上櫃，蜜月行情甜蜜
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迅得(6438)
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9.99
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客製化需求生產增溫，9月出貨交機量大增，營收動能亮眼
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正達(3149)
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9.97
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美系客戶轉單部分鍍膜業務，本業營運轉佳，9 月單月獲利轉盈
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祥碩(5269)
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9.97
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受惠B550晶片組、600系列晶片組出貨成長，Q3營收年增逾1倍
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士紙(1903)
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9.92
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新台幣維持強勢，資產利多助陣，股價帶量大漲，收復季線關卡
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康全電訊(8089)
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9.90
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新增訂單最快年底出貨，調節壓力暫歇，上演反彈行情
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申豐(6582)
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9.86
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丁腈乳膠營收佔比超過8成，Q2起產能持續滿載，股價創歷史新高
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鈺邦 (6449)
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9.86
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受惠PC、筆電、電競需求強勁，固態電容需求大增
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美隆電(2477)
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9.83
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蘇州廠徵收補償近30億元，連兩日攻上漲停，KD指標高檔鈍化
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欣陸(3703)
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7.94
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房市買氣熱絡，新推案銷售暢旺，投信、自營商力挺，大舉敲進持股
製表：陳昱光
10月23日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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泰金寶-DR (9105)
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9.87
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DR股全面倒地，連兩日跌停，溢價持續收斂，外資逆勢買超逾千張
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美德醫療-DR (9103)
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9.71
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Q3大賺利多出盡，外資減碼動作頻頻，帶量跌破季線，苦吞連五黑
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麗清(3346)
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4.91
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股價連日向上強攻，三大法人高檔反手減碼，調節賣壓湧現
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上緯投控(3708)
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4.42
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沃旭砍單消息拖累離岸風電族群，外資終結連三日買超
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太景*-KY (4157)
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4.42
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市場追價意願薄弱，反彈氣勢不足，股價未脫區間震盪格局
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聚隆(1466)
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4.00
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短線急拉湧現下車了結賣壓，外資連兩日減碼，回防前波跳空缺口
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汎德永業(2247)
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3.85
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掛牌蜜月行情消退，股價連四日走跌，KD指標高檔向下
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力成(6239)
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3.40
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SK海力士買英特爾NAND業務，市場擔憂掉單，月線得而復失
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致茂(2360)
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3.19
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外資、投信法人同步減碼，壓抑股價向下修正，跌落月、季線支撐
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東洋(4105)
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3.02
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代理新冠疫苗利多熄火，面臨80元整數關卡保衛戰，失守5日線
製表：陳昱光
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