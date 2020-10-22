10月22日一分鐘強弱勢股

10月22日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

九暘

(8040)

10

宅經濟發酵+智慧手機出貨恢復，IC設計族群擁漲價題材

麗清

(3346)

9.97

奪美系前三大車廠LED智能化車燈控制器平台件百億大單

映泰

(2399)

9.93

比特幣突破1.3萬美元，板卡族群齊歡，股價連2日漲停

保瑞

(6472)

9.81

發泡錠系列產品進軍美國電商市場，國際布局再下一城

大同

(2371)

9.77

百年經營權變天，市場派大獲全勝，股價上演慶祝行情

長科*

(6548)

8.56

Q3獲利創單季歷史新高，新產能挹注Q4業績將迎高峰

雍智科技

(6683)

7.42

Q3營收雙升創高，法人看好獲利同創高，Q4持穩高檔

陽程

(3498)

6.64

與AOI股王結盟，為布局5G、Mini LED等應用推新設備

聚鼎

(6224)

6.01

獲選納入「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」成分股

敬鵬

(2355)

5.96

車市回溫，營運谷底已過，本季接單佳，Q3可望重返獲利

製表：方歆婷

10月22日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

美德醫療-DR

(9103)

 9.98

連2日遭列警示股；短均線趨勢全面下彎，連吞7黑K

泰金寶-DR

(9105)

 9.94

主管單位重申TDR溢價風險；遭列警示股；股價連4黑

合勤控

(3704)

 8.66

獲利了結賣壓出籠，股價拉長黑K棒、陷短均線糾結區

生華科

(6492)

 7.83

外資連2賣，累計逾650張；短均全下彎，股價失守季線

力鵬

(1447)

 6.35

外資近日多站賣方；股價漲多回檔，長黑K摜破5日線

揚智

(3041)

 5.88

否認WiFi 6團隊、明年量產出貨等消息；股價回測季線

台橡

(2103)

 4.76

外資與自營商近日多站賣方；長黑K棒摜破5、10日線

新唐

(4919)

 4.61

擬辦理現增、預計募集30.4億元，價格訂為每股38元

宏正

(6277)

 4.57

賣壓大舉出籠，股價苦吞長黑K棒、創今年4月來新低

聯合再生

(3576)

 4.31

股價漲多回檔、失守5日線；外資近日有大舉撤退之嫌

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組