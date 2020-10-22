10月22日一分鐘強弱勢股
10月22日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
九暘
(8040)
|
10
|
宅經濟發酵+智慧手機出貨恢復，IC設計族群擁漲價題材
|
麗清
(3346)
|
9.97
|
奪美系前三大車廠LED智能化車燈控制器平台件百億大單
|
映泰
(2399)
|
9.93
|
比特幣突破1.3萬美元，板卡族群齊歡，股價連2日漲停
|
保瑞
(6472)
|
9.81
|
發泡錠系列產品進軍美國電商市場，國際布局再下一城
|
大同
(2371)
|
9.77
|
百年經營權變天，市場派大獲全勝，股價上演慶祝行情
|
長科*
(6548)
|
8.56
|
Q3獲利創單季歷史新高，新產能挹注Q4業績將迎高峰
|
雍智科技
(6683)
|
7.42
|
Q3營收雙升創高，法人看好獲利同創高，Q4持穩高檔
|
陽程
(3498)
|
6.64
|
與AOI股王結盟，為布局5G、Mini LED等應用推新設備
|
聚鼎
(6224)
|
6.01
|
獲選納入「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」成分股
|
敬鵬
(2355)
|
5.96
|
車市回溫，營運谷底已過，本季接單佳，Q3可望重返獲利
製表：方歆婷
10月22日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
美德醫療-DR
(9103)
|
9.98
|
連2日遭列警示股；短均線趨勢全面下彎，連吞7黑K
|
泰金寶-DR
(9105)
|
9.94
|
主管單位重申TDR溢價風險；遭列警示股；股價連4黑
|
合勤控
(3704)
|
8.66
|
獲利了結賣壓出籠，股價拉長黑K棒、陷短均線糾結區
|
生華科
(6492)
|
7.83
|
外資連2賣，累計逾650張；短均全下彎，股價失守季線
|
力鵬
(1447)
|
6.35
|
外資近日多站賣方；股價漲多回檔，長黑K摜破5日線
|
揚智
(3041)
|
5.88
|
否認WiFi 6團隊、明年量產出貨等消息；股價回測季線
|
台橡
(2103)
|
4.76
|
外資與自營商近日多站賣方；長黑K棒摜破5、10日線
|
新唐
(4919)
|
4.61
|
擬辦理現增、預計募集30.4億元，價格訂為每股38元
|
宏正
(6277)
|
4.57
|
賣壓大舉出籠，股價苦吞長黑K棒、創今年4月來新低
|
聯合再生
(3576)
|
4.31
|
股價漲多回檔、失守5日線；外資近日有大舉撤退之嫌
製表：方歆婷
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!