10月21日一分鐘強弱勢股

10月21日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

陸海（5603）

10

運價維持高檔，9月營收1.66億元，月增9.9％、年增27.5％

康控-KY（4943）

9.98

iPhone 12取消附贈耳機，AirPods需求上升，聲學元件業績可望成長

惠特（6706）

9.96

MiniLED出貨可望大升、推出PCB雷射切割鑽孔機，股價跌深反彈

合勤控（3704）

9.94

連兩月營收雙增、旗下兆勤科技推兩款新機型AP，股價連三紅

興能高（6558）

9.94

傳打進蘋果獨家供應頸掛式藍芽耳機Beats Flex、9月EPS 0.16元

揚智（3041）

9.9

9月營收年增兩成、明年AI新品將放量出貨，虧損可望收斂

新晶投控（3713）

9.89

轉攻售電、太陽能統包工程，下半年接單旺盛，第三季轉虧為盈

精成科（6191）

9.89

PCB 展 21日登場題材帶動、9月營收22.58億元，創逾五年來新高

易威（1799）

9.85

治療出血藥物TLX-018獲FDA核可取得藥證，股價連四紅

泰博（4736）

9.8

新冠檢測試劑獲准出口、OEM非接觸式額溫槍獲美白宮採購

製表：鄭郁平

10月21日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

微端（3285）

9.58

9月營收月減11.1％，股價近一個月來大跌逾兩成，跌破季線

首利（1471）

9.31

9月營收1.2億元，月減27.5％，股價連三黑，失守季線

淳安（6283）

8.39

大陸車市報復性回溫，股價近一個月大漲近五成，陷高檔整理

科風（3043）

6.59

9月營收、累計前三季營收年減皆逾一成，股價連五黑

倫飛（2364）

6.33

股價今年來大漲近八成，9月24日創逾六年來新高後，拉回整理

亞矽（6113）

5.5

股價創逾兩年來新高後，終結連三紅，力守票面價10元大關

廣錠（6441）

4.58

股價今年來翻三倍，股價漲多拉回，終結連六紅，跌破5日線

金像電（2368）

4.39

股價20日攻上波段新高後，股價拉回，5日線有守

鈺創（5351）

4.28

營收連六個月年減，股價20日創減資後新高，微幅拉回

佳和（1449）

4.21

9月營收1.27億元，月減47.1％、年減46.4％，股價連二黑

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平