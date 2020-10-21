10月21日一分鐘強弱勢股
10月21日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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陸海（5603）
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10
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運價維持高檔，9月營收1.66億元，月增9.9％、年增27.5％
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康控-KY（4943）
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9.98
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iPhone 12取消附贈耳機，AirPods需求上升，聲學元件業績可望成長
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惠特（6706）
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9.96
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MiniLED出貨可望大升、推出PCB雷射切割鑽孔機，股價跌深反彈
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合勤控（3704）
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9.94
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連兩月營收雙增、旗下兆勤科技推兩款新機型AP，股價連三紅
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興能高（6558）
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9.94
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傳打進蘋果獨家供應頸掛式藍芽耳機Beats Flex、9月EPS 0.16元
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揚智（3041）
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9.9
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9月營收年增兩成、明年AI新品將放量出貨，虧損可望收斂
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新晶投控（3713）
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9.89
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轉攻售電、太陽能統包工程，下半年接單旺盛，第三季轉虧為盈
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精成科（6191）
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9.89
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PCB 展 21日登場題材帶動、9月營收22.58億元，創逾五年來新高
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易威（1799）
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9.85
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治療出血藥物TLX-018獲FDA核可取得藥證，股價連四紅
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泰博（4736）
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9.8
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新冠檢測試劑獲准出口、OEM非接觸式額溫槍獲美白宮採購
製表：鄭郁平
10月21日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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微端（3285）
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9.58
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9月營收月減11.1％，股價近一個月來大跌逾兩成，跌破季線
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首利（1471）
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9.31
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9月營收1.2億元，月減27.5％，股價連三黑，失守季線
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淳安（6283）
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8.39
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大陸車市報復性回溫，股價近一個月大漲近五成，陷高檔整理
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科風（3043）
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6.59
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9月營收、累計前三季營收年減皆逾一成，股價連五黑
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倫飛（2364）
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6.33
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股價今年來大漲近八成，9月24日創逾六年來新高後，拉回整理
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亞矽（6113）
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5.5
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股價創逾兩年來新高後，終結連三紅，力守票面價10元大關
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廣錠（6441）
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4.58
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股價今年來翻三倍，股價漲多拉回，終結連六紅，跌破5日線
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金像電（2368）
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4.39
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股價20日攻上波段新高後，股價拉回，5日線有守
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鈺創（5351）
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4.28
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營收連六個月年減，股價20日創減資後新高，微幅拉回
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佳和（1449）
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4.21
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9月營收1.27億元，月減47.1％、年減46.4％，股價連二黑
製表：鄭郁平
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