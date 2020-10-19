今日焦點股 重點摘要

今（10/19）日熱門焦點股如下：

（1）代工廠鴻海日前舉行科技日，說明電動車布局，日系外資看好有助拓展相關商機，升評至買進，目標價維持97元；另有4家外資重申買進、加碼或優於大盤評等，目標價維持100元、96元、95元、91元。

鴻海股價今天上漲1.4元開出，早盤最高來到81.4元、漲幅約3.6%，成交量逾5.26萬張。

日系外資發布研究報告，對鴻海布局電動車的願景、產品計畫及技術感到印象深刻，仍看好鴻海持續事業轉型並改善獲利率，預估2021年每股盈餘將年增28%，並將投資評等從「優於大盤」調升至「買進」，目標價維持97元。

另一家日系外資指出，鴻海科技日成功展示電動車解決方案，有助投資人了解鴻海不只是電子產品公司，更將在新領域扮演具競爭力的角色。雖然鴻海仍需時間證明發展新事業的能力，外資仍認可這項努力，維持「買進」評等與目標價100元。

美系外資認為，鴻海仍需時間放大來自電動車事業的貢獻，然而數位轉型策略明確，推估未來2到3年毛利率將提升到7%至8%，並預計2025年達到10%。短期而言，鴻海未來3到6個月將受惠於iPhone新機出貨動能，重申「買進」評等及目標價96元。

另一家美系外資表示，鴻海布局電動車策略有助於事業多元化及改善獲利率，不過電動車產業仍在發展初期，未來2到3年對鴻海營收及獲利貢獻不大，近期獲利成長主要動能將來自伺服器需求和獲利率提升，維持「加碼」投資評等與目標價95元。

歐系外資說，鴻海科技日展現事業轉型決心，將加速投資車用、醫療及機器人領域，應可抵銷最大客戶採用中國供應鏈的影響。且鴻海集團在輕量金屬機殼技術擁有優勢，有助於加速帶動車用產品獲利貢獻，另外也展示在相機、印刷電路板（PCB）、製造等領域的強項，重申「優於大盤」評等和目標價91元。（中央社）

（2）晶圓代工廠聯電線上法人說明會將於29日登場，外資預期，受惠漲價效益，聯電第4季業績可望進一步攀高，將續創歷史新高紀錄。

受惠面板驅動IC產品需求強勁，聯電第3季產能利用率逼近滿載，季營收達新台幣448.7億元，季增1.09%，並改寫歷史新高紀錄。

在面板驅動IC、電源管理晶片與感測器等需求暢旺，加上中國大陸晶圓代工廠中芯國際遭美國列入貿易黑名單，8吋晶圓代工產能供應吃緊，外資預期，第4季代工價格可望調漲5%，且產能吃緊情況將延續到明年。

外資預期，聯電營運可望受惠，第4季營收應可進一步攀高，將較第3季再增加1%至5%，續創單季業績歷史新高。

聯電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達31.6元，漲0.95元，漲幅約3.1%。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：i12買氣爆棚，外資16日賣超大舉縮減，今早股價開高漲至455元，5日線在望。

2.聯電(2303)：外資16日大舉回補買超22814張，拉抬今早股價彈升近2%，守穩30關之上。

3.中鴻(2014)：外資16日轉買超，帶動早盤股價漲逾2%，收復月線、挑戰5日線。

4.車王電(1533)：自駕題材熱，外資連三日買超，早盤追價買盤湧入，放量急拉漲停、達32.65元。

5.裕隆(2201)：結盟鴻海攻電動車，16日外資、自營商聯手買超1451張慶賀，早盤一度飆破40關。

6.永光(1711)：電子化學品出貨暢旺，今早人氣匯集，股價一度漲逾5%，5日線、月線、季線一次收回。

7.奇力新(2456)：手機電感訂單看到明年首季，上周五衝至105元折返，今早走高逾2.5%、衝106元。

8.金像電(2368)：前9月營收創歷年同期新高，今年獲利不俗，三大法人齊站買超，今早觸及漲停、突破50關。

9.美隆電(2477)：蘇州廠獲補償近30億元，開盤直跳漲停板。

10.聚隆(1466)：歐美疫情增溫，防疫題材熱度拉高，早盤漲逾3%。

11.亞太電(3682)：5G網路本週啟動，股價盤堅，漲幅逾2%。

12.友威科(3580)：英特爾+台積電雙供應鏈加持，股價持續向上表態，一度大漲逾6%。

13.中壽(2823)：前三季EPS 3.32元寫同期新高，股價止跌拉升，觸及20元。

14.大立光(3008)：低接買單進場，外資終結連4日賣超，早盤上漲近4%，重返3100元。

15.華晶科(3059)：外資轉買超敲進，股價帶量上攻近3%，一度衝上近3個月高點。

16.六福(2705)：線上旅展開跑助陣營運，晨盤高漲逾4%，飆上20元關卡、改寫波段新高。

17.南帝(2108)：訂單看到明年，外資賣超力縮小，早盤走揚逾3.5%。

18.台驊投控(2636)：淡季不淡，H2獲利靚，股價上揚漲逾4%，重返所有短均。

19.廣錠(6441)：儲能需求增溫，外資轉買超力挺，晨盤挾量強漲逾5.5%，突破155元、衝上短波高價。

(時報資訊)

（4）日系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告指出，看好第四季營運將回溫，且在業外貢獻下，今年每股獲利上看40元，重申維持買進評等、目標價400元。

該今開高趨堅，迄上午11：18的市價暫報292.5元，上漲1.74%，表現穩健。

日系外資表示，群聯9月營收43億元，月增長16%、年增長7%，這似乎是受4月至8月疲軟的市場後帶動的發貨潮，看好在eMMC控制器、SSD的需求下，群聯第四季的前景似乎更為樂觀，加上還有新的遊戲機發布，也將推動需求恢復，估計群聯第四季的高成本庫存減少，毛利率將開始回溫，故重申維持買進評等、目標價400元。

日系外資表示，預計NAND週期底部可能落在2021年上半年，有利於群聯的毛利率將開始反彈，且群聯今年的業外收益可能會推動2021年的股息派發，主要即處分合肥兆芯電子、KSI等，估計今年群聯每股獲利將超過40元。（時報資訊 王逸芯）

（5）台積電ADR上周五跌1.64%，但美股電子盤上漲，今早市場氣氛偏多。台積電(2330)股價開高4元達453元，也帶領台股開高走高。台積電法說會後第二天，股價止跌反彈。

台積電ADR 16日收在86.7美元，續跌1.45美元，跌幅1.64%，換算每股為502.5元。台積電16日收低在449元，外資連三日共賣超21177張，但上周仍買超8753張。

台積電上周四下午法說會公布業績利多，第4季營收將續攀新高，今年全年營收可望成長3成；惟15日台積電ADR隨美股小跌0.51%。台積電上周五股價開低走低，收跌4元至449元，法說會後一日，股價下跌作收。

台積電法說會釋出多項利多，公司第3季獲利創新高，每股純益高達5.3元，全年營收可望成長3成。

台積電第3季營運表現亮麗，稅後淨利1373.1億元，創歷史新高，季增13.6%，每股純益5.3元。

台積公司第4季營收可望再挑戰新高，台積電預期，隨著智慧手機成長，第4季營收將達124億至127億美元，若以中間值125.5億美元計，將季增3.4%。惟台積電第4季營收成長幅度低於樂觀派預估的季增8%至10%。

台積電全年營運展望樂觀，預估美元營收可望成長3成，超越整體晶圓代工業成長2成水準，展現製程技術領先優勢。

針對法人關心的客戶重複下單與供應鏈庫存問題，總裁魏哲家表示，台積電沒有客戶重複下單問題，儘管一段時間可能會有庫存調整，不過，5G與高效能運算需求可望延續多年，對先進製程需求會持續至2022年。

因應5G與高效能運算對先進製程強勁需求，台積電今年資本支出金額將約170億美元，達到先前調高後的160億至170億美元的高標。

台積電法說會前，外資先啟動一波調升目標價及盈餘預估，法說後，外資不改偏多的看法。外資圈多數看好後市，維持買進、加碼或優於大盤評等，整體外資對台積電目標價維持最高600元，目標價在500元以上也成為一致的看法。（時報資訊 沈培華）

（6）美利達（9914）電動自行車自10月中以後，隨著供料逐步增加，單日產能可較9月大幅提高六成以上，雖然出口規模部分遞延到明年，惟整體出口量仍將持續成長。美利達19日開盤股價最高衝上246元、漲幅近3％。

美利達因出口遞延影響，9月合併營收年增1.6％；前三季集團合併營收201.63億元，年減3.55％。美利達強調，從市場需求持續暢旺來看，台灣廠出口量自今年第四季至明年各季，預期都將處於旺季狀態。

法人表示，美利達因為投資組合的關係，第二季、第三季雖然營收看似保守，但包括大陸及歐美市場銷售暴增，因海外轉投資公司未認列營收，惟大幅增加的獲利貢獻將顯現於合併財報，第三季集團獲利成長可期。（工商時報 曾麗芳）