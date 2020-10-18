10/19盤前掃描》台積5奈米 七大客戶簇擁
台積電製程持續推進，雖少了華為海思訂單，但仍有蘋果訂單撐場，再加上超微在內的七大客戶力挺，5奈米有望推升台積電「 再顯神蹟」，工商時報為您精選今日不得不知的重要新聞，讓您在開盤前掌握先驅。
台積5奈米 Q4噴量
法人預估，若蘋果iPhone 12銷售暢旺帶動A14應用處理器拉貨動能，台積電第四季5奈米營收貢獻將站穩900億元，約較第三季跳躍成長2.5倍…閱讀全文
七大客戶 力挺台積5奈米
台積電5奈米製程主要產品為5G智慧機應用處理器、CPU、GPU、FPGA，除蘋果將占據5奈米的五至六成產能之外，另還有七大客戶攜手貢獻台積電先進製程營收…閱讀全文
驚！北市停車位叩關900萬
資金狂潮來襲，不僅房價上漲，現在連停車位也悄悄喊上天價！最近預售新案停車位價格出現連續調漲三次的現象…閱讀全文
伺服器市況Q4回春 明年出貨突破1,300萬台
台系伺服器代工廠的出貨比重則見逐步回溫，下半年將會重返逾九成占比，其中含括了英業達、廣達、緯創等六大台廠，在第三季比重已超過八成…閱讀全文
MOSFET廠傳明年Q1喊漲一成
在這波桌機及筆電拉貨商機效應下，MOSFET需求也開始同步升溫，由於桌機及筆電拉貨力道從第二季提前步入旺季，加上需求延續到下半年，使MOSFET庫存水位迅速在年中就降至健康水位…閱讀全文
車用晶片迎春 供應鏈進補
車用晶片需求觸底回升，身為車用電子供應鏈最上游的晶圓代工廠已感受到需求回溫，台積電於上周法說會中指出，第四季的四大平台當中，智慧型手機及車用電子等兩大領域將看到成長動能…閱讀全文
車電回溫 聯發科、瑞昱搶大餅
由於車用市場正明顯回溫，車用零組件大廠也全面重啟拉貨需求。 隨著車市開始升溫，車用零組件大廠正在全力回補庫存，以因應後續需求，這波拉貨力道將有望一路延續到2021年上半年…閱讀全文