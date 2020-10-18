疫情加劇 15檔防疫概念股迎商機

第二波疫情加劇，歐洲英、法等國確診數激增，美國選舉造勢活動染疫風險也提升，連台灣也可能在11月中旬緊縮邊境管制，市場資金重返防疫概念股，聚隆、恆大等15檔防疫概念股，搶搭防疫商機列車。

上市櫃生技醫療指數日K近期都在月線之下游走，月線亦連二黑，等待反彈契機，防疫概念股16日以口罩股為先鋒，口罩防護衣國家隊聚隆、恆大、聚陽、康那香，股價噴出。

此外，製藥概念易威、永信及保瑞、防疫材料廠南寶、申豐，相關醫材MCU紘康、CMOS影像感測器晶相光，盛弘因擁有旗下熔噴布大廠敏成，母以子貴，以及搶搭COVID-19抗原快篩試劑台康生技，檢測的耳溫槍熱映及核酸檢測廠瑞基等15檔防疫概念股16日再度走揚。

據統計，美國累計確診曲線雖緩降，但在全球染疫人數之中，仍屬最多，法國再次宣布公衛緊急狀態，醫療資源受考驗。英國本周疫情警報估將從中等提升至高，荷蘭實施「部分封城」措施。印度感染數也逐日增加，確診數僅次於美國，全球累計新冠肺炎疫情確診案例已逾3,840萬人，疫情有升溫趨勢。

兆豐投顧董事長李秀利分析，新冠肺炎疫情再起有利台廠，在政府積極打造國家隊的政策下，台廠的防疫供應鏈上中下游齊全，產能及品質兼具，有望成為各國下單對象。

國泰證期經理蔡明翰分析，歐美疫情有升溫趨勢，尤其歐洲已開始有限制政策出爐，美國近日新增確診人數也較前幾周增加，導致美股拉回，防疫族群因此吸引市場目光。

惟今年以來股價累積漲勢已大，顯示已反應疫情利多，股價經過整理後，利多訊息激勵下，相關個有望轉強，但預期以短線為主，長線將難以再創高，因此建議以技術面短線操作。