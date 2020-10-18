外資不同調 曝台積電明年最大風險

台積電15日法說報喜，第三季獲利創新高，估全年營收成長3成，儘管多數外資普遍看好後市、持續喊買，甚至給出高達600元目標價，但對於半導體庫存可能過高仍有疑慮，日、美系外資提醒庫存調整是明年最大風險。受到消息衝擊，台積電16日股價下跌4元（或0.88％），收在449元。

在台積電法說會上，法人聚焦半導體庫存水位高檔疑慮。台積電總裁魏哲家表示，第四季5G智慧型手機、HPC運算需求強勁，帶動7奈米及5奈米先進製程需求續強，客戶庫存水位高於季節性平均水準，主要是大環境不確性因素，不必太擔心。現在庫存雖然在歷史高點，但在5G、高效運算長期趨勢看好下，有信心市場需求會拉升到2022年。

台積電第四季財測符合預期，但展望明年首季，受到庫存調整影響，外資持兩派看法，看好者估季減0～4％，保守者估季減7～12％。

樂觀派的港系外資認為，半導體產業積極備貨，可抵銷超額下單可能造成庫存修正風險，預估明年營收年增20％，維持買進評等、目標價600元。

保守派的日系外資則表示，客戶庫存水位過高，恐影響第四季營收，重申持有評等，但為反映財報利多，目標價從400元上調至410元。

另有美系外資指出，台積電營收維持成長，部分原因是客戶在疫情期間拉高庫存，但不諱言存貨調整風險仍在，498元目標價不變。（中時新聞網 吳美觀）

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