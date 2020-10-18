台股新一周展望 法人看好八類股

儘管台積電15日法說會報喜，但台股16日仍呈現震盪下挫走勢，指數收盤為12,750.37點，較8日累計下跌136.82點，周跌幅為1.06％。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：蘋果供應鏈、IC設計股、板卡股、資產股、塑化股、汽車股、鋼鐵股、生技股等，研判本周指數將在12,500～13,000點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.蘋果公司發表iPhone 12新機產品，將帶動電子股營運商機。

2.各國央行持續偏寬鬆政策。

3.外資雖連三日調節賣超，但外資10月來仍累計買超金額233億餘元。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.新台幣匯率強升，上市櫃公司匯損疑慮增加。

2.歐洲新冠疫情明顯惡化。

3.美國總統大選不確定因素持續。

大展投顧：指數區間 12,500～12,900點

台股上周連續震盪拉回走勢，周K線中止連兩紅翻黑，16日指數失守12,800點，但仍高於月線以及季線。大展投顧預期本周指數在12,500～12,900點區間震盪，本周看好四大題材類股，包含：蘋概股、海運股、被動元件股、汽車股等。

大展投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.蘋果發表新機iPhone12，將帶動5G手機換機潮。

2.今年9月大陸汽車產銷量分別達252.4萬輛和256.5萬輛，月比分別增長19.1％和17.4％，年比增長14.1％和12.9％，中國車市進入旺季。

3.原物料需求增溫，貨運需求暢旺，景氣循環股進入正向循環。

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