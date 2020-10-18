Q4變數多 留意投資風險

全球市場依然籠罩在新冠肺炎疫情擴散陰影，富蘭克林華美投信提醒，第4季仍應留意高檔風險與疫情反撲的不確定因素上。台股操作上，建議選擇具業績成長股、或是股價修正的科技類股、價值面浮現之績優股，選股不選市，逢低分批加碼，分散風險。

台股加權指數10月16日收在12,750點，近期數度叩關萬三點關前未竟其功，累計今年來指數上漲753點，漲幅6.28％，櫃買指數今年來則在生技股加持下，累計今年來上漲10.3％。

然而個股表現則是幾家歡樂幾家愁，至10月16日止，美德醫療-DR、明輝-DR及合一等，今年來累計漲幅10～43倍之間，恆大、百徽、圓展、圓剛、本盟、中天、熱映、華上、達能、科風、太極、茂迪、元晶等，漲幅也高達3～7倍。

另也有淘帝-KY、三洋紡、新鉅科、旭暉應材、康控-KY、VHQ-KY、聯光通等，今年來累計跌幅達5～7成之間，還有約280家上市櫃股，今年來跌幅在2～5成之間。

也就是說，上市櫃公司整體並非未受到疫情衝擊，部分營運衰退，或公司低調、財務透明度低的公司，股價不被市場法人青睞，出現向下調整。投資專家認為，「風水輪流轉」，今年大漲飆股，若明年不具有成長特性，股價將面臨現實調整。

華南投顧董事長儲祥生表示，隨著IC設計等半導體股、5G概念股及高價股大漲一波後，市場開始尋找沒有漲的好股票，因而帶動近期落後補漲股的輪動格局，不過，要留意近來台股呈現「螞蟻抬大象」的景況，散戶可以將台股抬上去，但也要提防長時間對股市形成籌碼不穩定的因素。

多位投資專家表示，美股11月3日大選前，全球股市因處在歷史高檔，難免呈現高檔震盪，由於台股基本面良好，美股選後將重新回到多頭軌道，第四季通常是法人為明年投資展開布局，內資投信法人具有「眾志成城」的效果，可留意投信布局標的。