11月中前 聚焦Q3財報旺旺股

隨著遠居家辦公股、防疫受惠股及年底電子消費步入旺季等需求帶動，第三季上市櫃公司整體營收月增逾1成，表現亮眼，惟因美股大選腳步近、台股指數來到萬三高檔，指數面臨近關情怯，第四季選股難度升高，投資專家一致建議，11月中旬第三季財報公布前，選股財報優異股為主，但要留意可能出現遠離匯損的個股。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，以短中期選股來說，宜以第三季財報優異股為主，但多數公司財報尚未揭露，如何在營收公布後篩選財報亮眼的標的，則要慎選，因為第三季新台幣匯率大幅升值，要避開可能出現匯損吃掉獲利的情況，以大立光來說，連2季出現匯損侵蝕獲利，這是過去很少見的。

因此，鍾國忠建議，選股方向，電子股建議買進第三季營收成長股，但新台幣匯率第三季大幅升值，要提防營收成長獲利卻衰退的窘況，擇股條件要再加上營業利益率在二位數以上，即超過10％以上，才較有能力可抵禦匯損衝擊，買起來較安全。

依中央銀行官網公告，6月底日平均匯價為29.752元，9月底日平均匯價升至29.359元，升值幅度為1.32％。鍾國忠表示，連大立光這種高毛利率的公司，都連續2季遭到匯損侵蝕獲利，更不用說其他中小型電子廠，若上半年營利率只有個位數，對其獲利影響大。

至於在傳產股方面，鍾國忠建議，應以原物料股為擇股標的，例如塑化、鋼鐵、貨櫃散裝股，跌深且今年獲利大幅成長的防疫股，以及政策作多的風電股及能源股等。

據統計，上市櫃公司第三季營收9.21兆元，季成長10.86％。因而，以第三季營收季增逾2成、上半年營利率超過10％，且10月來法人買超千張以上來篩選，計有聯發科、國巨、安集、京城銀、聯陽、同欣電、精材、世紀鋼、豪展、申豐、世芯-KY、原相、桂盟及宇隆等14檔，以電子股居多，分散在半導體IC設計股、被動元件等，傳產則包括鋼鐵股及防疫股等為主。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，無論美國大選結果如何，對於新科技趨勢的展望仍朝向樂觀正面，台股又是半導體、晶圓代工、IC設計的領頭羊，技術先驅優勢，可望持續站穩一席之地，建議短線可電子與傳產類股均衡布局。

他建議，類股配置包括半導體（IC設計、晶圓代工）、PCB/ABF、高速傳輸、運動休閒（自行車、健身器材、運動鞋與服飾）、航運、高現金股息殖利率等相關類股等。