證基會投資講座專家授訣 存老本 牢記定期定額三訣

台灣進入高齡化社會，預計2026年每五人中就有一人年齡超過65歲，退休金準備已成為眼下一大重要課題。集保結算所業務委員林政村出席「2020投資新趨勢講座」台中場時指出，建議以定期定額穩定累積退休資產，並把握「早一點、多一點、積極一點」的三點投資法則。

由金管會證期局指導，證券期貨周邊單位共同主辦的「2020投資新趨勢系列講座」，17日移師台中舉辦，會中聚焦退休資產規劃及市場趨勢與定期定額投資，邀請林政村及知名財經節目主持人夏韻芬進行專題演講，現場吸引近500人到場參加。

證基會董事長林丙輝表示，主管機關積極推動金融知識推廣與普及，向民眾宣導理財觀念，尤其在低利時代下，面臨高齡、少子化問題，如何透過投資來妥善規畫未來退休生活也顯得日益重要，除了政府勞保、勞退等制度外，也可以藉由了解基富通平台好享退專案，或是定期定額等投資方式，靠自己的力量累積退休資產。

據統計，目前台灣平均壽命約80.9歲，隨著平均年齡持續上升，未來活到百歲可能成為常態，但林政村點出，活得久不一定代表活的健康，從社會福利較佳的歐美日等成熟國家來看，僅靠政府退休金生活也不夠因應未來退休支出，顯示自行準備退休金的重要性。

林政村說，退休金準備的三大層柱包括社會保險、職業退休金及自行儲蓄、投資保險等，占比大約各為20％、20％、30％，而「自己的退休金自己存」，若能從「早一點」從25歲開始每月定期定額投資，每月投入金額「多一點」，同時，「積極一點」尋找平均年化報酬率有5％以上的市場，以投資40年計算，累積本金約480萬元，但本利和則可以達到1,500萬元以上。

換句話說，從退休後65歲到85歲，平均每月可領7萬元，已能夠維持不錯的退休生活水準。

針對定期定額投資，夏韻芬進一步強調「紀律比報酬率更加重要」，以時間換取報酬，累積複利效果，將是中長期布局的不敗準則。