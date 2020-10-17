新冠再蠢動 防疫股點兵

新冠肺炎疫情延燒將滿一個年頭，股市中的防疫概念股擴及口罩、清潔用品、體溫計、呼吸器、檢測、抗疫藥物／疫苗等，到宅經濟的伺服器與網通，甚至遊戲、資安族群等都曾入列，隨歐洲疫情惡化，各國重啟緊急應變措施，進入秋冬更恐面臨「雙疫情夾殺」，資金出現回流口罩、體溫計與檢測等三大次族群的跡象。

隨歐洲地區疫情出現惡化之虞，加上進入秋冬流感好發期，「生技投資聖經」作者羅敏菁與日盛投顧總經理鍾國忠都認為，這對防疫概念股的行情將有帶動之效，特別是股價在低檔徘徊已久者，因此，的確可回頭關注相關個股。

細數疫情爆發來的防疫概念族群，囊括口罩、體溫測量、檢測、抗疫藥物、疫苗及醫療手套等，上周五包括康那香、恆大、南六、熱映、豪展、台康生技、亞諾法、寶齡富錦、瑞基等成交量均呈日增，出現資金回流跡象，集中於口罩、體溫測量、檢測等三大次族群。

針對疫苗方面，羅敏菁指出，目前國光生、高端疫苗的新冠疫苗還需等待一些時日，惟兩家公司仍有其他利多訊息釋出；國光生有流感疫苗，能防堵流感、避免與新冠肺炎疫情夾擊，有助官方判辨、減緩醫院壓力，而高端疫苗在腸病毒疫苗也有成，進軍東南亞市場。她強調，生醫族群中部份個股因研發對抗新冠的藥物或疫苗添題材外，各自主攻項目也沒偏廢，仍值得關注。

至於檢測股，則是因先前市場估值過高，但公司營收或獲利卻不如預期，導致股價進入修正。而口罩股則是因國外也開始量產後，需求不若疫情爆發之初殷切，衝擊股價修正很長一段時間。對於具基本面的防疫概念股而言，當股價修正進入尾聲、開始變得合理，也有機會逐漸出現上漲空間。羅敏菁認為，面對生醫族群中的防疫概念股，應唯基本面是問，以營收表現為尤。

鍾國忠進一步指出，上市櫃公司陸續公布第三季財報，防疫概念股第三季可能無法較第二季強，但仍有機會出現年增表現，股價創新高機率有難度，但反彈可能性卻不低；另如醫療手套股，隨第三季財報可期，對股價可望具一度程度支撐，有機會維繫高檔震盪。

選股看財報 緊盯基本面

新冠肺炎疫情年初爆發之際，「防疫概念股」由清潔、口罩等族群拔頭籌，後有體溫計、檢測、疫苗等接棒，遠距教學與工作等也陸續受惠，一度奎寧等藥物、呼吸器、遊戲、資安也沾光。市場專家提醒投資人，即使有題材帶動股價走揚，但個別公司在財報、營收公告後將「原形畢露」，隨疫情延燒，概念股續寫興衰史，須密切注意。

年初爆出疫情時由於原因不明，市場以概念出發，由洗手、清潔、口罩類股如毛寶、康那香等先獲拉抬，成為第一層率先獲得關注的對象，「生技投資聖經」作者羅敏菁當時就表示，檢測類股也入列可望受惠族群，是第二層可留意者，疫苗類股則是第三層觀察對象。

抗瘧疾藥物「奎寧」（Chloroquine）一度因美總統川普宣稱具療效而躍上檯面；由於奎寧類中的羥氯奎（HCQ）搭配日舒（Azithomycin）抗生素藥品被用來醫治新冠病毒，也使台廠中與HCQ有關的公司如健亞、強生，HCQ原料藥的旭富，以及手握日舒相關產品的南光、永信等並列為救命藥族群，而受買盤關注。然肺炎解藥尚未正式問世前，對行情帶動有限。

歐美地區因應新冠肺炎患者暴增，呼吸器也曾出現供不應求，在川普3月發布緊急命令、要求通用汽車（GM）等業者生產下，傳對台緊急釋出20萬套零組件採購急單，包括矽統、全台、氣立等個股入列其中，激勵股價攀高，也曾為疫情受惠股之一。

然專家提醒，無論消息面如何，最終以各家營收成績見真章，投資人須緊盯基本面表現。防疫概念股即使有題材炒作，最終仍需以實質營收為依歸，營運面的真材實料才是王道。

美德醫、豪展爆單 多頭指標

時序進入冬季，新冠肺炎疫情風暴升溫，防疫族群重回多頭懷抱，美德醫-DR、豪展、盛弘旗下敏成訂單滿載至2021年首季，高端、國光生疫苗也在一期床啟動，並陸續獲專案補助下受關注，台康、亞諾法的檢測業績亦可望報佳音，有機會引領類股上揚。

Covid-19疫情仍在全球蔓延，初步統計，這一波的防疫族群業績表現以口罩和量測股最為耀眼。美德醫因口罩、隔離之、防護衣等產品熱銷，帶動第三季獲利大賺1. 67個資本額，單季獲利暴衝超越上半年，累計前三季已賺進3.08個資本額。該公司由於長期訂單已看到2021年，加上原物料價格回穩，法人預估美德醫第四季營收和利潤將再創高峰，全年獲利挑戰五個股本，穩坐生技獲利王寶座。

敏成則在營收持續走高中，目前也加速海外布局，將前進美國南加州設熔噴布廠，年底前可望投產，日產最高800萬片口罩；該團隊也積極整合上下游產業供應鏈，建構個人防護裝備（PPE）旗艦大隊。

豪展因額溫槍訂單大幅跳升，業績占比由以前的五成提升至七成以上，目前訂單滿到2021年初，法人預估該公司在7、8、9月連續三個月營收刷新記錄，第三季營收9.33億元，季增1.65倍、年增1.84倍，單季EPS可望超過5元，全年EPS可將以13元起跳。

疫苗股中，率先報佳音的高端，開發的S-2P新冠肺炎疫苗，已取得疾管署4.7億研發經費，補助第一、二期臨床試驗之執行。該疫苗預計年底前進入第二期臨床試驗，力拚2021年上半年上市。

國光生除了受惠流感疫苗上市施打，挹注9月營收創新高外，預期新冠疫苗開發案，亦將獲研發經費補助。此外，檢測股中，亞諾法受惠旗下RNA萃取系統、抗體快篩試劑銷售增溫，目前新冠病毒相關產品營收比重攀升至21％。公司自結8月稅前淨利793萬元、年增139％，稅後純益 635萬元、年增139％，EPS達0.1元。