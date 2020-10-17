大選倒數 川普若敗！台股這幾檔剉咧等…

10/13一連兩家美國藥廠，嬌生、禮來相繼喊卡疫苗研發，多頭市場信心瞬間潰散，據了解，美國四款新冠疫苗進入三期臨床試驗階段，10/13兩款暫停，其中，禮來呼聲最高，從新冠病患血液樣本研發，這個被認為是最有希望成功的療法之一如今喊卡了！

9月初牛津大學與阿斯利康合作的新冠疫苗暫停研發，迄今仍延宕中；疫苗研發相繼喊卡，第二波疫情抬頭了，歐美疫情已經擴大，經濟面臨二次衰退，全球股市將會大跌，加上美國總統大選不確定因素，美元指數並未如市場預期走貶，全球股市要換空頭發球了！

川普假如敗選，會掛掉的是聯發科、世芯、矽力，因為IC設計的轉單利益就沒了，股價必將大幅修正，大陸將向美國購買半導體晶片。拜登勝選的兩兆美元綠能計畫，大利風電、太陽能、電動車等綠能概念；反之，若拜登敗選，綠能股必將大跌反應。

▍不管誰當選都漲 飆股神兵誰出列？

不管誰當選都要漲的是受惠第二波疫情延燒，遠距工作、防疫、在家健身、在家線上學習娛樂、筆電等相關股票都會大漲，疫情改變人們習慣，帶動個人電腦銷量激增，第3季銷售增長竟創下美國10年來最高紀錄，Chromebook全球銷量成長90%，全球第3季PC出貨7,140萬台，美國個人電腦銷量創下10年來首次兩位數的成長，這裡面飆股神兵誰出列？！一反過去智慧型手機才是王道的硬道理已經被翻轉了！

蘋果走平價路線，代表高階手機賣不動，蘋果想透過平價衝量，蘋果供應鏈快沒利潤了，要重蹈覆轍變毛三到四了？！智慧手機規格升級已經相對有限，今年除了5G已沒有突破性功能，失去創新動力，沒有驚豔，蘋果股價就跌，台廠供應鏈競爭壓力來了！台廠面對砍價壓力又少了華為這個主力客戶，台廠供應鏈開始不如以往， iPhone 12發表沒有彩蛋，蘋果首款5G iPhone，代工廠立訊受惠LCP天線模組，台郡mPI天線是輸家，台郡掛了！

蘋果10月份第三場發表會將使用ARM 架構的 Apple Silicon 處理器，售價 800美元以下，堪稱史上最便宜MacBook，投資人該把目光從iPhone轉至MacBook概念股嗎？一年出貨1,600萬台，全球市占率8%，排名第4，採用台積電5奈米製程，IC載板由欣興供應，散熱風扇是建準、安力，散熱板是奇鋐，鍵盤是精元、科嘉，只有一個Type-C接口，擴充基座的東碩將成焦點中的焦點，蘋果USB控制IC創惟，熱度夠就有利投機炒作，但需高度技術分析操作喔！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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（中時新聞網 吳美觀）

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