16檔Q3營收靚 法人嚴選

上市櫃公司將陸續公告第三季財報，資金聚焦績優生，面對新台幣強升，匯損成季報隱憂，惟相關數據尚未正式公告，專家認為，第三季營收成長是正面訊息，保持成長動能者可留意，搭配資金流向，10月來三大法人買超認證，包括欣興、台積電等16檔上榜。



台新投顧副總黃文清認為，新台幣強漲，匯損控制不得不留意，然匯損在財報公告前較難掌握，可先觀察整體第三季營收年增者，推估第三季有較高機率繳出不錯成績單，並搭配三大法人買超動態作為參考。



符合上述篩選條件者包括欣興、台積電、彩晶、南亞科、華邦電、陽明、聯發科、中纖、金寶、台達電、智易、精成科、中租-KY、日月光投控、欣陸、國巨等16檔，第三季營收年增幅在0.39～113.02％間，10月以來獲法人買超7,328～68,917張不等。



以台積電來說，第三季每股盈餘（EPS）5.3元符合市場預期，預估第四季營收季增2.2～4.6％亦符合預期。但就南亞科而言，即受匯率等因素影響，EPS以0.52元呈季減、年減，惟仍吸引外資看好第四季潛力，並認為2021年DRAM需求將大於供給，目前PB僅1.2倍左右是週期低點，可望啟動落後補漲。



上述名單由電子族群為大宗，保德信高成長基金經理人葉獻文觀察台灣外銷訂單，筆電、平板電腦、伺服器、智慧手機組裝代工等科技類貨品訂單明顯增長，隨第四季傳統消費旺季來臨，以及跨世代消費性電子產品，如5G手機、遊戲機等新品陸續上市，備貨需求可望陸續釋出，接單動能得以延續，同時帶動股價上漲。



陽明、中纖、中租-KY、欣陸等4檔則為傳產族群的少數代表，宏遠投顧出具報告指出，陽明第三季運價明顯上漲，推升整體貨櫃航運獲利，而第四季雖為淡季，但目前運價仍維持在高檔，燃油價格則低於第三季旺季水平，因此本季有機會淡季不淡，也看好財報發布可望激勵股價。