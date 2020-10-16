美股被炒成噩夢 散戶有錯？專家曝關鍵

美股已自三月低點回升，科技股大盤和看漲的期權市場推動了許多市場反彈，使標普500指數升至八月的歷史新高。但基金專家指出，美股現在充斥著「年輕而愚蠢」的投資者，由於他們不斷推升股市估值，最終將導致一場「噩夢」。

根據《CNBC》報導，標普500指數目前的市盈率高達22倍，較該指數10年平均估值高出50%。遠期市盈率（P / E），是將公司的當前股價除以其估計的未來每股收益（EPS）。受到科技股及大量看漲期權推動，標普500指數從三月的修正區在升至八月的歷史新高。

報導指出，資本管理公司「Smead Capital Management」總裁兼投資組合經理Cole Smead昨表示，八、九月大量散戶開始購買美股的現象，可說是十年難得一見的現象，主要受到千禧世代及那些願意承擔高風險的投資者所推動的，他們不想持有債券，而想擁有高估值的優質股票。

Smead指出，當前的高估值是千禧世代首次在股市進行投機活動，所造成的「股市失靈」的訊號之一，而聯準會（Fed）的貨幣政策雖能支撐信貸市場，卻無法拯救股市，最後恐導致暴跌。

Smead認為，這些千禧世代買入兩周內到期的看漲期權，甚至有小型期權零售交易商僅四周內就買入5000億美元的看漲期權。他說，99年為1000億美元，07年為1000億美元，這就是年輕、愚蠢的投資者正在做的事情。

Smead強調，正是這些富裕、嬰兒潮第一代投資者的不斷湧入追捧，例如微軟及Costco這樣實力堅強的公司，他說，微軟的確是一家很棒的公司，但其市盈率高達40倍，這意味著微軟在未來十年為某些人創造財富、滿足他們需求的機會是零。

文章來源：CNBC

（中時新聞網 葉明芳）

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