台股新里程碑 研發創新、贏家全拿

台幣距離升破彭淮南防線28.5元還有多遠呢？10月6日漲破29元整數大關，收在28.96元，10月12日以28.909元作收，為九年來新高，現任央行總裁楊金龍防線確定失守後，10月9日盤中見到28.534元新高，國慶連假後，台幣進一步挑戰28.5元心理關卡，一旦衝破彭淮南防線，合理的推測央行勢必出手干預─即盤中升破、收盤守住。

美國財政赤字進一步惡化

但是隨著美國截至9月22日當周續請失業金人數高達1097.6萬人，美國的勞動市場復甦仍緩慢，勢必需要新一輪的紓困方案刺激經濟，但也代表著美國的財政赤字將進一步的惡化，10月9日美元指數大跌0.6%，收93.06點，可暫時視為突破季線壓力後的回測，須盡快回穩才有第二波的反彈，挑戰95點關卡的機會，否則越接近11月3日的美國大選投票日，只怕共和黨與民主黨的針鋒相對更加激烈，變數越多，越不利美元指數。

特別值得一提的是，下一次聯準會的FOMC會議正好落在美國總統投票日的隔天(美東時間11月4日至5日)，也正好撞上美國十月的小非農就業數據，恐怕股市、匯市、原物料市場免不了將迎來一場震撼教育，屆時只怕台幣早已突破彭淮南防線。

台幣長期看升不看貶

蔡總統在雙十國慶典禮上，表示兩岸共同負責台海和平，國台辦的正式回應也沒特別新鮮，就是老調重彈，簡單說就是雙方沒有共識，因此美中科技冷戰的思維延續下去，重組供應鏈的大趨勢繼續進行，所以台商回流的趨勢也不變，既然如此，台幣長期來說，看升不看貶，挑戰25元關卡只是或早或晚的事情。

之前驗證過，台幣長期走升，通常有利台股上漲，雖然科技股將面臨匯損的威脅，但由於台積電的技術遙遙領先，業績持續成長的能見度高，加上每季除息的因素，外資長期流入台股也是必然的趨勢，佔大盤權重三成的台積電看漲，自然加權指數也跌不到哪去，估計時間一久，市場就會漸漸淡忘壓制台股三十年的12,682魔咒，站穩13,000點，邁入新的里程碑─研發創新、贏家全拿的時代。

半導體買盤回流

要感謝川普的確診，給了台股多頭逢低抄底的機會！原本市場最大的風險就是十月大驚奇，不知道川普要出什麼招，結果中秋連假期間，傳來川普感染COVID-19新冠病毒，就在大家驚魂未定之際，怎知川普三天就出院，還來不及反映利空的亞洲金融市場，直接把川普確診當作利空出盡。

事實上，雞尾酒療法還真的起了作用，川普宣布10月12日重返競選團隊，金融市場相信川普只要在任一天，股市就算跌下去，也會漲回來，所以多頭的信心仍強，10月9日的費城半導體指數再創2403點新高，10月13日iPhone 12發布，台積電也傳出拿到美國商務部的華為供貨許可，再加上中芯禁令的八吋晶圓的轉單效應，讓半導體族群一一轉強，台積電、聯電、聯發科、華邦電等龍頭股上漲，激勵買盤回流，IC設計族群重新復活，盤面擺脫八月份半年報以來的低價股當主流的格局。

大廠紛推新一代CPU、GPU

全球COVID-19新冠病毒確診人數突破三千萬人，北半球氣溫開始下降，倫敦、紐約白天降到攝氏二十度以下，秋意漸涼，預估第二波疫情的高峰漸漸加溫，入出境十四天隔離期無法解除，居家辦公、遠端教育等趨勢興起，帶動筆電、PC及平板電腦等終端產品需求快速竄升，就連九月的蘋果新品發表會的主角竟然是iPad，就可以知道這波遠距辦公教學所帶動的需求有多夯。

目前市場上需求最旺的終端產品為智慧型手機及桌機、筆電等產品線，當中除了主要運算及記憶體晶片之外，就以電源管理IC及MOSFET為不可或缺的半導體零組件。

由於PC、筆電需求暢旺，加上英特爾(Intel)、超微(AMD)及輝達(Nvidia)等大廠都將推出新一代CPU、GPU，將使PC、筆電下半年持續衝刺這波拉貨商機，同步讓MOSFET需求大增。

不過當前除了台灣MOSFET供應鏈能夠正常供應之外，其他國際IDM大廠產能供給，最糟狀況一度使產能僅剩下五成，讓原本供需平衡狀況逐步轉為供給吃緊，其中又以中低壓MOSFET交期最長達半年影響最大，讓OEM/ODM廠開始尋求台灣MOSFET廠支應。

升級版的MOSFET

不僅如此，供應鏈前期傳出，陸系MOSFET廠由於近期八吋晶圓產能吃緊，使MOSFET訂單受到排擠，出貨動能受到影響，因此陸系MOSFET廠開始醞釀在第四季向客戶調升報價一至二成水準。

後來又因美國對中芯國際祭出類似華為的禁令，中芯禁令生效後，電源管理IC、MOSFET等產品第四季供給已確立缺貨格局，有利台廠。

從股價的表現來看，富鼎與大中是MOSFET族群人氣指標，富鼎第二季EPS 0.57元，較第一季成長近一倍，8月單月EPS 0.25元，幾乎追平第一季的0.29元，九月營收3.13億元，年增63.4%，第三季EPS可望較第二季再成長，主要是受惠於國際IDM大廠逐步退出PC/NB及消費性等市場，連帶空缺出來的中高壓超接合面(Super Junction)商機。

中高壓超接合面可同時具備高耐壓及低電阻等特性，且成本僅介於MOSFET及較高價的IGBT中間，因此被視為升級版的MOSFET產品，富鼎在中高壓超接合面成功拿下戴爾(DELL)、惠普(HP)及聯想(Lenovo)品牌的電源供應器訂單，目前已經開始放量出貨，單周股價大漲23%後，又續創45.3元新高。

轉虧為盈 太陽能族群比價

算是半導體旁支的太陽能族群，在茂迪減資復牌後，再掀一波族群齊漲的熱潮，因為目前民調壓寶支持綠能的拜登當選美國下任總統，算是趕上時事。但中長期支持太陽能族群漲不停的關鍵在於，太陽能發電成本終於趕上火力發電，平價時代來臨，需求爆發，人氣指標元晶股價在第三季漲了2.8倍，10月截至12日為止也漲了29.56%，只因公司看好未來商機而擴增產能一倍，明年第二季投產，因應擴產需求，元晶董事會同時決議將現金增資計畫項目調整為償還銀行借款及購置大尺寸太陽能電池機器設備，現增發行股數以一億股為上限，所以可以發現元晶漲得理直氣壯。

既然有元晶轉虧為盈大漲的示範，激勵達能、國碩等虧損股也有模有樣的比價，邁入漲不停的模式。但相對來說，安集受惠於客戶積極拉貨趕工建置太陽能電廠，8月EPS 0.43元，上半年EPS 0.99元，相對於元晶炒作轉虧為盈的題材之際，安集就顯得具備物美價廉，同時還具備掛牌三年多的新股籌碼的優勢。

（洪寶山）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

文章來源：理財周刊

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