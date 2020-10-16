外資賣超31億 散戶錯殺？台股破10日線

台股缺主流族群 跌77.45點失守10日線

台股今天開低，盤中一度翻紅逼近12900點，但台積電法說行情失靈，缺少主流族群帶動，指數終場跌77.45點，收在最低12750.37點，失守10日線。法人看好資金行情持續發酵，台股多方仍可期待。

美股收黑，壓抑台股今天早盤表現，權值股台積電一度翻紅，推升指數上漲逾68點，最高來到12896.3點，逼近12900點大關，但台積電賣壓持續出籠，午盤指數翻黑下挫，終場跌77.45點，收在12750.37點，失守10日線約12780點，跌幅0.6%，成交值新台幣1853.97億元。

類股表現方面，資金回流至造紙、紡織族群，分別上漲0.87%、0.65%；電子股跌0.78%，金融股跌0.25%。

晶圓代工廠台積電今天股價表現疲弱，盤中一度翻紅來到456元，仍不敵賣壓，終場下跌0.88%，收449元，成交量逾4.65萬張。鴻海受惠今天舉行科技日活動，股價上漲0.64%，收78.6元，成交量超過4.83萬張。股王大立光守住紅盤，上漲0.34%，收2965元。

紡織類股表現強勢，力鵬、聚隆收在漲停8.77元、26.15元，成交量達4.54萬張、7067張；聚陽大漲4.06%，收179.5元。

國泰證期表示，下半年進入產業旺季，消費性電子新品陸續推出，備貨需求逐漸增溫，加上新興科技應用持續拓展以及疫情帶動宅經濟需求，均有助於資訊通信產品及電子產品接單上揚，有利資金行情持續發酵，台股多方仍可期待。

三大法人賣超台股43.29億元

台股今天跌77.45點，收在12750.37點，成交值新台幣1853.97億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣43.29億元。

自營商賣超17.11億元，投信買超5.56億元，外資及陸資賣超31.74億元。

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