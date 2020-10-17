大戶資金點火高價股 新股王爭霸戰即將上演

弱勢美元引領台幣強升，逼著賣過頭的外資不得不開始回補台股，推升加權指數再戰萬三新高。

10月26日正式上路的盤中零股交易，小資族進入高價股門檻大為降低，在各方資金湧入下，有望讓高價股順勢成為台股攻高的主力部隊，即將上演的股王爭霸戰，更加增添高價股吸金的亮點題材。

資金提錢卡位 高價股行情有譜

由於台股盤中零股交易的目的，與先前美股蘋果、特斯拉股票分割一樣，均為了提高市場參與率。蘋果、特斯拉股價分割後變便宜，吸引散戶瘋狂搶進造就一波噴出行情的前例可循，市場自然會預期台股再複製相同模式的可能性。

在高價股行情將啟動的預期下，近期市場已有提錢卡位的跡象，台股五千金中，除了股王大立光(3008)外，其餘近一個月股價均上漲，信驊(5274)漲幅更達20％，顯示大戶資金也開始回籠布局。

時不我予 股王落難

大立光十月八日法說變法會後，加重股價修正力度，一路向下跌破三千元整數關卡，加速資金往其他千金移動，呈現一黑四紅的情況。事實上，若從產業興衰、市占率變化及毛利率變化角度來看，大立光股價短期想要扭轉頹勢恐難如登天，股王寶座拱手讓人只是早晚的事。

智慧型手機市場已飽和，疫情影響整體市場規模成長不易，高價旗艦機種也賣不動，高階鏡頭需求增加本已有限，偏偏又遇上高階鏡頭大戶華為被美國制裁，訂單全部喊停，此時專攻高階鏡頭的大立光，營運可算是雪上加霜。

即使小米、OPPO、vivo等中國品牌，明年逐步取代華為吃下原市佔，但因沿用原本供應鏈的機率高，不太可能採購更高規格、更貴的大立光鏡頭，同時大立光可能也不願意承接單價及毛利率比華為更低的訂單，造成產品組合惡化，降低毛利率。

市佔率、毛利率雙雙下滑

另一個市場期待的5G手機，因5G模組高成本，排擠到鏡頭規格升級的計畫，取而代之的是更多輔助用的中階鏡頭。中國品牌的5G手機更配合政策衝刺滲透率，加速往千元人民幣機種發展，鏡頭成本就是能省則省，高高在上的大立光自然就被排除在外。

受市場需求及品牌廠策略的轉變影響，大立光鏡頭在手機市場市佔率下滑就成了難以避免的結果。後進者技術及產能跟上，七片式鏡頭也不再是獨佔技術，加上中國本土化政策的戰略目標，品牌廠積極拉高本土供應鏈比重，訂單轉移及價格競爭的態勢明顯，毛利率下滑也會是意料之中。

在非手機的應用布局，大立光除了已確定放棄成長正起飛的車用市場，目前正夯的AR、VR等穿戴式裝置，因市場規模仍小，且穿戴裝置對溫度較敏感，需要加入玻璃鏡片，對解析度要求也比手機低，無法凸顯大立光的競爭優勢，難成為支撐營運成長的新動能。

大立光第三季毛利率已降了2.9個百分點來到65.68％，創六季來新低。華為九月中禁令生效後完全停止出貨，其他客戶尚未填滿空缺，導致產能利用率未能滿載，第四季毛利率持續下滑機率高，2021年上半年除非iPhone銷售大幅優於預期，不然毛利率仍將維持下滑趨勢，若跌破60％，就將退回到2016年的水準。

第三季EPS43.74元，則已先創近六年同季最差表現，離營運高峰越來越遠。

潛在轉單商機龐大 矽力-KY頗有王樣

反觀股后矽力-KY(6415)，受惠中國廠積極去美化、本土化的趨勢，市佔率拓展尚有相當大的成長空間，營運正準備迎向另一波高速成長期，自然有機會成為挑戰新股王寶座的候選人，目前股價與大立光都已在二字頭的同一個級距。

矽力-KY為中國本土類比IC設計廠，在今年五月華為新禁令後，中國本土化加速進行，更多中國廠商擔心成為美國新目標，更加速導入本土晶片取代美廠。矽力-KY因產品設計及製程技術優勢，為中國類比IC設計中最有機會取代美廠中高階產品的公司。

美國類比IC設計廠目前在中國一年營收規模約為70～80億美元，對照矽力-KY2019年3.48億美元的年營收，去美化轉單就足以讓公司營收規模連翻好幾倍，在類比IC市場的市佔率自然也會隨之不斷提升。

元大投顧預期矽力-KY未來每年營收將以25％的年成長速度擴張，並在2024年達到年營收 十億美元的目標。

矽力-KY產品拓展高毛利新應用也有利毛利率持續提升，2020年新增5G、2021年新增車用、2022年新增資料中心，加上預估第三代平台產品(晶片面積降25％，成本降15％～20％)比重將逐步上升，2021年達50％，進一步推升毛利率增長速度，回到2012年55％的高峰水準應是指日可待。

高速化+去英特爾化+去美化

在後緊追的祥碩(5269)，憑藉高速傳輸領域的先進技術與USB 4.0技術，幾乎通吃未來高速傳輸晶片的商機，目前又搭上全球去英特爾化及中國去美化的產業發展趨勢，營運正處於開花結果的高速成長階段。

大客戶之一的超微(AMD)，持續搶奪英特爾晶片在各應用市場的市占率，進度最快的桌上型電腦的市佔率即將與英特爾出現黃金交叉。近日又傳出將以三百億美元收購全球最大FPGA晶片商賽靈思(Xilinx)，準備搶攻英特爾獨霸的伺服器市場。

由於許多AI應用要處理分析龐大數據資料，平行運算能力需求高，許多AI伺服器的硬體設計，會以CPU搭配GPU，或CPU搭配FPGA來設計，FPGA被當作AI運算加速器。身為CPU與GPU二哥的超微順利完成併購後，搭配自家CPU供貨給AI雲端服務商，將有機會在AI運算領域市占率直接翻倍，協力廠祥碩的市佔率也就隨之增加。

蘋果十年磨一劍 祥碩不亮也光

今年起蘋果新款Macbook及iMAC將進行十年一次的改朝換代，拋棄英特爾改搭自家開發的ARM架構Apple Silicon處理器，有助於優化成本結構與產品銷售策略，提升產品競爭力，搶攻在家上班、遠距上課的商機。相對應的USB控制晶片也由過去的英特爾換成祥碩供應，將成為祥碩2021年的重要成長動能。

祥碩毛利率自2017年起一路維持上升趨勢，今年第二季已來到52.43％，預期隨著新產品持續放量、產品組合優化帶動，下半年至2021年仍可更上層樓，再搭配正呈現跳躍性成長的EPS，成長性明顯優於大立光與矽力-KY。一旦獲得資金認可，說不定就會成為矽力-KY成王之路上的程咬金。

不管最後是矽力-KY或祥碩坐上股王寶座，因兩者具有不少相同的DNA，包含都是高毛利的IC設計廠、中國去美化轉單商機受惠者、市占率及毛利率處於擴張階段等，在未來股王爭霸的過程中，將吸引資金去尋找擁有相同DNA的個股，衍生出另一波比價效應行情，值得投資人多加留意。

圖／理財周刊提供

（高適）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

文章來源：理財周刊

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