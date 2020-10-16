上市、櫃企業營運快報

今（10/16）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.鴻海(2317)今（16）日舉辦首屆「鴻海科技日」（HHTD），展示與電動車（EV）相關技術與關鍵零組件實力，並宣示目標在2024年推出首款電動車（EV）商業化固態電池。董事長劉揚偉指出，動力電池占電動車成本達30～35％，為最重要關鍵零組件。

劉揚偉認為，電動車與物聯網（IoT）使汽車產業變成得電池、電機、電控系統「三電系統」者得天下，台灣有強勢的半導體及資通訊產業，應把握2025～2030年的全球電動車黃金起飛關鍵期，並對政府提出應廣設充電樁、獎勵電池開發2項呼籲。

2.大亞電線電纜近三個月股價漲幅近97％，被列為警示股，自結8月EPS為0.06元；加上前七月EPS達0.95元，前8月EPS攀升至1.01元，創同期歷史新高。近期漲幅過大，16日股價下跌0.25元而以21.60元開出，目前呈下跌走勢。

3.台灣之星公布iPhone 12／12 Pro資費方案，月租599元起，挑戰業界最低蘋果旗艦5G資費門檻，提供5G不限速每月30GB，到量享上網輕速吃到飽，網內語音免費，網外與市話各送60分鐘。月租799元起享有終身4G上網不限速吃到飽，有用到5G才付錢，5G用再多，每月最高只加200元。

搭配月租1,599元，綁約36個月，iPhone 12 64G購機價6,900元，終身5G上網吃到飽、「手機買貴退差價」。

4.大陸及歐美車市需求增溫，且5G基礎建設持穩，健和興(3003)預估，第4季業績可望不低於第3季。健和興產品為端子及連接器，主要應用在工業、綠能網通、家電、電動摩托車及新能源車端子與連接器，以及電動車充電樁產品等。

今年上半年受新冠肺炎疫情重創的全球車市自第3季回穩，歐美及大陸車市需求回溫，且5G基礎建設持穩，讓健和興下半年獲利維持水準。

5.響應「巴黎氣候峰會」降低溫室氣體排放量目標及政府推動產業節水節能政策，台塑企業持續推動節能減碳等改善工作；16日在雲林科技大學展開年度節水節能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會，將從各公司發表之8個最佳改善案例中選出前3名頒發獎金予以表揚鼓勵。

6.8吋晶圓代工需求強勁，光罩廠光罩(2338)同步受惠，第三季營收11.51億元達最佳紀錄，季增率約4.8%，另外，業外利益也可望更佳，第三季在本業及業外均看增下，營運表現可望比第二季好。

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