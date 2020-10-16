今日焦點股 重點摘要

今（10/16）日熱門焦點股如下：

（1）毅嘉(2402)法說報佳音，第三季稅前淨利創3年新高，第四季在車用市場持續暢旺下，營運也將續旺，加上明年起還有新品入列，毅嘉營運可說最壞狀況已經過去，今股價反映利多，開高走高，上揚逾1.5%，持續朝向20元大關靠攏。

毅嘉第三季度因全球經濟解封，帶動客戶訂單逐漸回籠，單季合併營收金額來到15.44億元，季增加46%，創下今年新高，儘管第三季度仍然面臨疫情干擾與新台幣及人民幣兌美元匯價強勢升值的挑戰，但單季稅前淨利金額達1.24億元，單季營運不僅轉虧為盈，稅前淨利更是逆勢創三年新高，其中單季毛利率達18%，更是攀上6年來的新高水準，營運明顯已經自谷底翻揚。

展望第四季，隨著解封後汽車市場持續回溫，毅嘉在車用產品持續挹注營收下，第四季營運可望續旺，長線來說，除車用產品穩定發展外，在穿戴式方面，毅嘉已經能供應橡膠錶帶、金屬機構件、軟板、硬板打件，將加速將這些業務整合成半模組組裝。

高毛利的光通訊零組件除了繼續做光纖與光電轉換軟板外，也開始提供塑膠機構件，預估明年營收有機會比今年成長4～5成，且董事長黃秋永認為，「現在毅嘉的營運狀況僅次於功能手機按鍵全盛時期」。（時報資訊 王逸芯）

（2）台積電(2330)法說會公布業績利多，今年全年營收可望成長3成；惟15日台積電ADR隨美股小跌0.51%。台積電今股價開低2元後呈現震盪，上午最高價平盤456元，最低跌4.5元至448.5元。台積電股價開低震盪趨堅，迄午盤暫持穩於平盤價453元左右。

台積電ADR收盤價為88.15美元，跌0.45美元，跌幅0.51%，換算每股為台幣510.56元。台積電周四股價收低為453元，外資連續兩天合計賣超台積電19292張。

台積電法說會釋出多項利多，公司第3季獲利創新高，每股純益高達5.3元，全年營收可望成長3成。

台積電第3季營運表現亮麗，受惠各製程高產能利用率，第3季毛利率攀高至53.4%，超越原估的50%至52%水準，較第2季拉升0.4個百分點。台積電第3季稅後淨利1373.1億元，創歷史新高，季增13.6%，每股純益5.3元。

台積公司第4季營收可望再挑戰新高，台積電預期，隨著智慧手機成長，第4季營收將達124億至127億美元，若以中間值125.5億美元計，將季增3.4%。惟台積電第4季營收成長幅度低於樂觀派預估的季增8%至10%。

台積電全年營運展望樂觀，預估美元營收可望成長3成，超越整體晶圓代工業成長2成水準，展現製程技術領先優勢。

針對法人關心的客戶重複下單與供應鏈庫存問題，總裁魏哲家表示，台積電沒有客戶重複下單問題，儘管一段時間可能會有庫存調整，不過，5G與高效能運算需求可望延續多年，對先進製程需求會持續至2022年。

因應5G與高效能運算對先進製程強勁需求，台積電今年資本支出金額將約170億美元，達到先前調高後的160億至170億美元的高標。

台積電前3季營運創新高，營收9777.22億元，年增29.9%，毛利率52.8%，較去年同期拉升8.5個百分點，稅後淨利3751.19億元，年增63.6%，每股純益14.47元。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.中鋼(2002)：11月內銷盤價衝今年最大漲幅，不理外資昨轉賣超，盤初漲逾1%，再戰5日線。

2.吉茂(1587)：9月、Q3營收飆新高，今年雙位數成長可期，外資連日買超，今早股價漲逾3%。

3.東陽(1319)：Q3無畏匯損重回獲利，稅前盈餘3.48億元，今早股價彈升逾1.5%。

4.士紙(1903)：多頭大爆發，放量跳空漲停鎖死。

5.智崴(5263)：籌資12億元投入研發新品，喊明年營收大反攻，今早人氣噴發，股價續漲逾4.5%，躍過季線。

6.毅嘉(2402)：Q3稅前賺1.24億元，創3年新高，多方走路有風，上漲2%拚穩20元關卡。

7.志聖(2467)：產品組合佳今年獲利表現可望優於去年，開盤強力上跳逾半根漲停板。

8.可成(2474)：毛利拚優化+股價處低檔，早盤上揚3.5%，穩住180元之上。

9.興能高(6558)：蘋果耳機訂單利多持續發酵，惟部分獲利了結賣單出籠，漲停板打開未能守住50元。

10.國產(2504)：今年混凝土銷售業績可望創新高，量價齊揚突破盤整區間，攻上27.1元。

11.長榮(2603)：法人樂看Q3、Q4財報，早盤放量漲約2%。

12.宏碁(2353)：新品在即，外資連2日買超，早盤收復周線、月線。

13.台橡(2103)：今日法說，多頭暖場，早盤漲逾1%。

14.太普高(3284)：簽署投資意向書，錢進高雄，早盤觸及漲停、改寫前高。

15.遠雄港(5607)：H2獲利續強，早盤跳空漲停。

16.力鵬(1447)：力麗搶啖蘋果派，力鵬沾喜氣，連兩日挾量攻頂，衝兩年高。

17.力麗(1444)：打入蘋果鏈題材續發酵，晨盤放量大漲8%，續登9年高價。

18.華夏(1305)：五大泛用樹脂全面強漲，獲外資連7買相挺，晨盤衝高遇賣壓，漲幅收斂至0.6%。

19.聚陽(1477)：重啟擴產，加碼新南向，喜獲買盤捧場彈升4.5%，呈現連4漲。

20.尼克森(3317)：業績題材點火，早盤獲買盤敲進急彈6%，收復40元及各短均線。

(時報資訊)

（4）群聯PCIe Gen4控制晶片成功打進微軟遊戲機Xbox Series X供應鏈，將挹注營收與獲利，董事長潘健成與總經理歐陽志光同步於9月加碼買進自家公司股票。

受惠Xbox Series X新機上市備貨強勁需求，群聯9月PCIe固態硬碟（SSD）控制晶片出貨量年增83%，並創歷史新高紀錄，帶動9月整體營收攀高至新台幣43.41億元，月增16%，年增6.97%，創歷年同期新高。

群聯表示，遊戲機客戶需求依然強勁，有追加訂單情況，將持續挹注營收與獲利。（編輯：鄭雪文）1091016

據公開資訊觀測站資料顯示，潘健成9月透過承鑠投資與郢合投資自市場加碼買進872張群聯股票，歐陽志光個人及旗下聚芯投資也加碼買進36張群聯股票，以實際行動展現對群聯未來前景的信心。（中央社）

（5）鴻海今天上午在三創生活園區舉行鴻海科技日活動，公布MIH電動車軟硬體開放平台，目標要成為電動車界的安卓（Android）系統。消息面刺激該股開高趨堅，迄午盤暫報上漲0.9元，為79元，表現不錯。

鴻海技術長魏國章表示，鴻海MIH電動車開放平台，將透過軟體定義、軟硬分離與開放生態三大特色，解決現階段電動車發展瓶頸；即將推出的「軟體平台框架」將會建構在車子底盤及硬體系統平台之上，以高於車規安全等級的Micro kernel RTOS，操控各個Domain system，中間加入電動車Service Layer服務層來提供例如Canbus 和telematics等可共用服務和資源。

魏國章指出，MIH電動車開放平台最重要的理念，就是保證系統的即時性與安全性。他指出，軟體定義與開放的MIH電動車開放平台，將給電動車產業帶來幾個重要的顛覆。

其中汽車變成是有生命的汽車，因為透過「軟體定義」可以持續更新升級，汽車就像是有生命一樣，一直在成長；再者縮短開發週期，軟硬分離分層的架構，縮短傳統的垂直開發週期；此外降低進入門檻，開放平台讓更多開發商投入電動車產業。

鴻華先進副董事長左自生指出，電動車硬體平台有4大特色，包括模組彈性客製、輕量一體成型、EEA架構、與自駕駕駛技術。

在MIH開放平台，採用前高張力鋼板後鋁車身的設計，結合鴻華先進科技的整車設計開發能力，以及鴻海輕金屬的製造實力，透過鋁鑄工法展現零件整合的工藝，落實前懸吊塔與後大樑的一體式輕量化設計。（中央社）