10/16盤前掃描》5G需求旺 台積上修年營收
晶圓代工龍頭台積電於15日舉行了眾所矚目的法說會，第三季營收 、 獲利皆攀高，且看好5G及HPC需求火熱，台積電更是上修全年美元營收 ，工商時報為您精選今日必知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
台積上修年營收 看增30%
台積電總裁魏哲家表示，台積電預期第四季5G智慧型手機的推出和HPC運算相關應用，對於台積電領先業界的5奈米製程的需求強勁，將支持台積電業績持續成長…閱讀全文
台積：數位轉型需求直透2022
由於5G及高效能運算（HPC）帶動7奈米及5奈米等先進製程強勁需求，加上新冠肺炎疫情帶動遠距商機爆發，魏哲家預期數位轉型需求會延續到2022年…閱讀全文
楊金龍：台幣28元將成短期常態
楊金龍強調，其實今年來新台幣升貶與韓元相當，基本上匯率是由市場供需決定，「要預測不是一件非常容易的事情」，尤其央行並無所謂的新台幣匯率防線….閱讀全文
全球負債暴增 跟GDP近1:1
全球政府為了對抗新冠疫情與挽救經濟衰退，砸下龐大支出為經濟注入活水，也使今年各國公共負債膨脹至歷史新高，幾乎接近全球經濟產值的100％…閱讀全文
美股︱多重利空夾擊 股市黯淡無光
美國紓困方案協商觸礁、歐洲新冠肺炎疫情捲土重來等多項利空干擾，加上美國上周初領失業救濟金人數增加至一個多月以來最高水平，道瓊工業指數盤中一度跌逾300點…閱讀全文
歐股︱疫情前景不明朗 德法股市重跌逾2%
因第二波疫情席捲歐洲，各國政府紛紛祭出限制措施，甚至已接近二度封鎖，投資人情緒受到打壓，周四歐洲股市跌深，所有主要交易所均呈現下跌走勢…閱讀全文
全球出貨攀高 矽晶圓強勢抗跌
儘管地緣政治緊張、全球半導體供應鏈移轉及新冠疫情影響下，SEMI預估，今年全球矽晶圓出貨量將較去年成長2.4％，並一路旺到2022年…閱讀全文
五大泛用樹脂 全面強漲
雖然ABS報價短線頗高，但目前是只要出貨、開價就有人買，顯示下游客戶訂單能見度樂觀；國際訂單先前因中美貿易戰轉單至印度、東南亞的情況，近期似有回流大陸趨勢，大陸有重回亞洲製造重鎮之勢…閱讀全文