上市、櫃企業營運快報

今（10/15）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.毅嘉召開法說會，宣布第三季稅前淨利為1.24億元，單季獲利創三年新高。

毅嘉第三季營收為15.44億元，季增46%，毛利率18%創下6年來單季新高，營業淨利1.23億元、相當於營益率為8%，稅前淨利約1.24億元，季增11倍，單季稅前淨利創三年新高，徹底擺脫第二季度受疫情影響的陰霾。

2.全台最大旅展「2020 ITF台北國際旅展」10月底於台北南港展覽館登場，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店與Mega50三館聯合推出各式住宿、餐飲、年菜外帶、健身券等超值選擇，雙人入住香格里拉台北遠東最低每晚只要2,999元。旅展期間消費更可享「滿額好禮樂」與「食來運轉‧轉轉樂」，人人有獎超有誠意。

3.全聯旗下甜點品牌We Sweet聯名再一發！15日宣布首度攜手瑞士百年經典品牌TOBLERONE瑞士三角巧克力，推出6款獨家聯名甜點，10/16起首波先推出4款。

包括巧克力邦特蛋糕、巧克力拿破崙捲、巧克力雪藏蛋糕、巧克力香緹蛋糕捲；10/30再推出巧克力榛果布丁、巧克力布蕾派。全聯並強調，這也是TOBLERONE第一次與通路合作，可望再掀起話題！

4.蘋果新4款5G版iPhone亮相，法人預期兩款高階機種由鴻海獨家組裝代工，新iPhone助攻帶動鴻海第4季營運表現，其中單季業績拚歷史新高，獲利估較第3季大幅倍增，幅度可超過115%。

5.豐興鋼鐵14日表示，豐興鋼鐵煉二廠已獲得台中市政府復工許可，即日起生效。原先預估停工將影響10月營收3%至5%，但已採替代方案，估對銷售量沒有影響。

豐興鋼鐵位在台中后里的廠房日前發生工安事故，1名員工在保養機台時下半身不慎遭機台夾入，隨即緊急送醫，不過經過搶救後仍宣告不治；台中市政府日前發函，要求豐興鋼鐵煉二廠部分停工。

6.台灣證券交易所今天表示，研議提出創新板規劃案，投資創新板公司須符合所訂「專業投資人」資格條件，即投資人門檻為自然人擁有新台幣3000萬元財力證明、法人或基金總資產達5000萬元。

7.桃園市今（15）日上午舉辦109年「營造好YOUNG職安文化觀摩會」。勞動部職業安全衛生署長鄒子廉表示，勞動部持續強化勞工安全，以人人享有安全衛生的工作環境為願景，目前正推動全國職場330減災策略，希望今年年底達到減災30％的目標。

8.在各國央行大力實施寬鬆貨幣政策之下，法人對於未來股債市前景相對樂觀，並看好特定產業和市場，對於此一現象，晨星基金示警表示，別依賴於少數的市場和產業，並高度建議投資人要「分散投資」。

9.打造幸福企業，元大金拿下HR Asia「2020亞洲最佳企業雇主獎」。元大金日前不僅獲得亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「2020亞洲最佳企業雇主獎」。

且根據HR Asia 在今年的問卷調查結果，元大金控員工在「組織文化核心」、「員工身心體驗」與「團隊合作溝通」三大面向題目的平均得分皆高於其他參賽的台灣金融業者，更有高達9成題目的得分領先同業10.1%-19.3%，儼然已成為金融圈最具代表性的幸福企業，同時也顯示員工樂當「元大人」。

10.為協助企業延攬國外優秀專業人才，以增進我國社會及經濟發展，提升國內產業競爭力，勞動部積極推動多元及便捷的工作許可申辦管道，除了可以郵寄或親自送件提出申請外，雇主亦可透過線上申辦的方式，全天24小時辦理，不受時間及區域限制，以迅速聘僱外國專業人才。

11.長榮航(2618)因應各國邊境逐漸有條件式的開放，全球經貿商旅人士搭機需求增加，除了持續優化各項防疫措施外，即日起將調整所有航班的登機順序，以增加社交距離，減少旅客登機時相互接觸的機會，該項作業調整也可以增加登機的流暢度，提升登機效率。

12.水情告緊，經濟部與農委會擬在今天公告桃竹苗地區等1萬9000餘公頃的灌區停灌，農委會副主委陳駿季昨天原本表示，希望稻農請領到補償金後就盡快翻犁整地，將水稻殘株作為綠肥。

但部分地區只要有2週就可以收成，許多農民要求停灌後也不要耕除，對此，農委會主委陳吉仲今天表示，今天公告後，16日至25日農民即可以來申請，至於農作物的處理方式，「尊重農民的處理」。

13.台灣大哥大總經理林之晨15日表示，iPhone 12的需求看起來很熱，但受到疫情影響，iPhone 12在台灣市場的初期供貨量比預期少，目前看起來，iPhone 12 Pro可能缺貨2~4周，希望蘋果公司可以供貨多一些。

14.智崴(5263)董事長歐陽志宏表示，今年因疫情因素，一些客戶建置計畫雖然推延，但訂單並未取消，目前已經逐步出貨認列，2021年至少有18座大型i-Ride飛行劇院開幕，加上新訂單挹注，營運絕地大反攻的時候來了。

15.正值貨運暢旺，華航將喜迎首架波音777F貨機，為慶祝新機即將到來，華航eMall積極搶抓消費者目光，推出由機師自行設計，極具收藏價值的創意周邊商品-777機隊引擎地墊及2入裝的一卡通套組，限時9折，即日起開始販售。