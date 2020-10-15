外資賣超134億 台股失守5日線

台積領跌 台股跌破5日線失守12900點

美股收黑，台股今天開盤即破5日線，台積電在今天下午法說會登場前股價熄火，儘管上櫃指數收紅，台股加權指數仍一度跌逾130點，終場下跌91.49點，收在12827.82點。

華爾街股市今天在亞馬遜公司（Amazon）與微軟（Microsoft）帶頭走跌下收低，科技股那斯達克指數跌95.17點或0.80%，收11768.73點；因為美國能否在11月總統大選前通過財政刺激方案，投資人已漸漸不抱持希望。

台股今天開低走低，以12892.29點開出，下跌約27點，跌破5日線，盤中跌勢擴大，一度下跌逾130點，低點來至12786.26點。

台股加權股價指數今天終場下跌91.49點，收在12827.82點，跌幅0.71%，成交值1789.73億元。

台積電今天下午舉行法說會，觀望氣氛濃，股價因此走跌，終場跌1.31%，收453元。不過多家權值股力守紅盤，鴻海上漲0.13%，收78.1元，大立光上漲0.17%，收2955元；聯發科平盤，收689元。

中小股今天漲勢暢旺，聯合再生維持約9%左右的漲幅，終場收在15.85元；力麗受惠打入iPhone 12傳輸充電線題材，今天股價爆量鎖漲停14.5元；力鵬受惠9月業績亮眼，收盤鎖漲停7.98元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀今天表示，台股在高檔震盪3天後，今天出現較明顯的回檔，開盤就跌破5日線，展望後續則要持續觀察能否重回5日線，否則會偏弱勢整理格局。

三大法人賣超台股130.71億元

台股今天跌91.49點，收在12827.82點，成交值新台幣1789.73億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超新台幣130.71億元。

自營商買超0.83億元，投信買超2.86億元，外資及陸資賣超134.4億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股在高檔震盪3天後，今天出現較明顯的回檔，開盤就跌破5日線，後續要持續觀察能否重回5日線12907點，否則會偏弱勢整理。