10月19日一分鐘強弱勢股

10月19日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

美隆電(2477)

10.00

蘇州市政府收購子公司美達，徵收補償人民幣6.98億元

聚隆(1466)

9.94

歐美新冠肺炎疫情增溫，防疫題材熱度拉高，股價大漲

達邁(3645)

9.93

9月合併營收2.11億元，為歷史第三高，營運旺

太景*-KY(4157)

9.93

向FDA遞交流感抗病毒新藥 TG-1000許可

車王電(1533)

9.93

營運俏，9月合併營收年增20.67%，轉為正數，終止連六個月衰退

金像電(2368)

9.82

前9月營收創歷年同期新高，今年獲利可期，股價攻漲停

臻鼎-KY(4958)

9.13

蘋果iPhone 12預購不俗，臻鼎- KY營運迎大單

聯合再生(3576)

8.97

在國際智慧能源周發表雙面世代太陽光電模組，股價走揚

華通(2313)

7.34

在智慧手機旺季加持下，9月營收寫下歷年同期新高

美利達(9914)

7.11

電動自行車出貨暢旺，並逐步帶動高階自行車的需求

製表：王淑以

10月19日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

科風(3043)

10.00

科風8月淨損400萬元，每股虧損0.02元

泰聚亨-DR(911622)

9.99

證交所持續提醒投資人審慎注意TDR溢價風險，股價跌停

東訊(2321)

9.88

減資彌補虧損全面換發新股票，19日開始買賣跌停

泰谷(3339)

9.77

億光旗下投資公司百誼投資認購泰谷私募普通股，利多出盡

合邦(6103)

8.97

營運衰退，9月合併營收87.1萬元，年減99%

國產(2504)

8.29

逼近法人給予目標價，外資及投信逢高減碼，股價日K連二黑

欣大健康(4198)

8.02

宣布角膜塑型片最快明年中上市並將授權等，利多出盡

研勤(3632)

7.44

減資彌補虧損換發新股，19日重新掛牌，惟重挫

生華科(6492)

6.04

膽管癌新藥臨床期中分析達標，加速爭取藥證，利多下挫

宣德(5457)

4.72

9月合併營收12.71億元，月減7%，年減8%

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組