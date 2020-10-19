10月19日一分鐘強弱勢股
10月19日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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美隆電(2477)
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10.00
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蘇州市政府收購子公司美達，徵收補償人民幣6.98億元
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聚隆(1466)
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9.94
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歐美新冠肺炎疫情增溫，防疫題材熱度拉高，股價大漲
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達邁(3645)
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9.93
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9月合併營收2.11億元，為歷史第三高，營運旺
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太景*-KY(4157)
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9.93
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向FDA遞交流感抗病毒新藥 TG-1000許可
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車王電(1533)
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9.93
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營運俏，9月合併營收年增20.67%，轉為正數，終止連六個月衰退
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金像電(2368)
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9.82
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前9月營收創歷年同期新高，今年獲利可期，股價攻漲停
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臻鼎-KY(4958)
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9.13
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蘋果iPhone 12預購不俗，臻鼎- KY營運迎大單
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聯合再生(3576)
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8.97
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在國際智慧能源周發表雙面世代太陽光電模組，股價走揚
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華通(2313)
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7.34
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在智慧手機旺季加持下，9月營收寫下歷年同期新高
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美利達(9914)
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7.11
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電動自行車出貨暢旺，並逐步帶動高階自行車的需求
製表：王淑以
10月19日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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科風(3043)
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10.00
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科風8月淨損400萬元，每股虧損0.02元
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泰聚亨-DR(911622)
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9.99
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證交所持續提醒投資人審慎注意TDR溢價風險，股價跌停
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東訊(2321)
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9.88
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減資彌補虧損全面換發新股票，19日開始買賣跌停
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泰谷(3339)
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9.77
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億光旗下投資公司百誼投資認購泰谷私募普通股，利多出盡
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合邦(6103)
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8.97
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營運衰退，9月合併營收87.1萬元，年減99%
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國產(2504)
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8.29
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逼近法人給予目標價，外資及投信逢高減碼，股價日K連二黑
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欣大健康(4198)
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8.02
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宣布角膜塑型片最快明年中上市並將授權等，利多出盡
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研勤(3632)
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7.44
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減資彌補虧損換發新股，19日重新掛牌，惟重挫
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生華科(6492)
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6.04
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膽管癌新藥臨床期中分析達標，加速爭取藥證，利多下挫
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宣德(5457)
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4.72
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9月合併營收12.71億元，月減7%，年減8%
製表：王淑以
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