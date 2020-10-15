今日焦點股 重點摘要

今（10/15）日熱門焦點股如下：

（1）千附（8383）實業旗下千附精密進駐中科設廠案已獲准；千附前三季合併營收24.14億元、年減13.06％。今日早盤股價最高站上43.5元、大漲約8%，成交量達6000張；目前漲幅約5%。

千附旗下精密科技事業處的相關業務，將分割成立千附精密公司，10月正式成立，成為集團旗下100％持股的子公司。新公司預計2021年第三季申請簡易上櫃案，未來在釋股及增資之後，千附持有新公司的股權將降至70％以下。

千附旗下共有精密科技、機械、廠務工程及水資源等四個事業處，2019年合併營收36.41億元、年增7.06％，創歷史新高；其中，精密科技事業處2019年營收17.6億元，也創歷年新高，占公司營收比重達48.35％。（工商時報 曾麗芳）

（2）蘋果新4款5G版iPhone亮相，法人預期兩款高階機種由鴻海獨家組裝代工，新iPhone助攻帶動鴻海第4季營運表現，其中單季業績拚歷史新高，獲利估較第3季大幅倍增，幅度可超過115%。

蘋果14日發表4款新5G版iPhone，包括5.4吋iPhone12 mini、6.1吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Pro，以及6.7吋iPhone 12 Pro Max。

外資法人推測，鴻海是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max獨家組裝代工供應商，也是iPhone 12主要組裝代工商，由於新款訂價策略和規格符合市場預期，預估鴻海第4季營運可望受惠新5G版iPhone組裝拉貨力道。

法人預估鴻海第4季整體業績可望逼近新台幣1.88兆元，較第3季1.29兆元季增45%左右，有機會衝歷史新高，第4季毛利率可逼近6.7%，創14個季度來次高，營益率有機會超過3.4%，衝15季次高，稅後淨利看超過535億元，較第3季大幅倍增，季增幅度估超過115%，衝8季來高點，單季每股純益估超過3.8元。

外資法人報告預期，鴻海從10月開始明顯受惠新5G版iPhone組裝拉貨力道，此外在家遠距工作應用也帶動鴻海在伺服器和網通設備的組裝需求。

觀察鴻海集團下半年營運展望，董事長劉揚偉日前表示，在伺服器、零組件、半導體及汽車零組件等四大主軸支撐下，預計鴻海集團下半年成長動能將有機會超過上半年。

從出貨比重來看，天風國際證券分析師郭明錤日前預測，5.4吋版iPhone 12 mini出貨比重約20%到25%、6.1吋版iPhone 12比重約40%到45%、iPhone 12 Pro比重約15%到20%、6.7吋版iPhone 12 Pro Max比重約15%到20%。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.陽明(2609)：財報有戲、外資連2日給力，早盤上揚逾2%。

2.再生-KY(1337)：股價低基期加上環保題材，外資點火，紅光滿面，晨盤挾量續上攻逾7%。

3.旺玖(6233)：外資轉買超，買單人氣火熱，股價高漲近8%，一度觸及27.65元之波段新高價和漲停價。

4.興能高(6558)：笑拿Beats Flex電池大單，跳空漲停表態。

5.友威科(3580)：打入英特爾、台積電供應鏈，業績吃補，逆勢大漲6%。

6.聯德控股-KY(4912)：身為iPhone12供應鏈，營運後市有看頭，今早繼續向上攻高4%，回補9月11日向下跳空缺口。

7.僑威(3078)：無線充電概念吸引買盤，逆勢揚升逾2%，創本波高點。

8.茂矽(2342)：轉單效應，第四季產能利用率滿載，底部墊高走揚，將再戰月線反壓區。

9.大立光(3008)：迎拉貨潮，遭法人點名蘋果最補供應鏈之一，早盤止跌反彈2%，收復3000元大關。

10.力麗(1444)：傳供應i12充電線外層覆材，激勵晨盤急鎖漲停，攻克14元及9年新高價，委買張數高掛逾4萬張。

11.興采(4433)：防護衣熱銷，訂單看到明年，帶動股價彈升4%，收復各短均線。

12.均豪(5443)：市場看好半導體設備布局開花結果，股價連拉兩根漲停回應，改寫逾10年高價。

13.力鵬(1447)：9月業績亮眼，吸引外資連7買，早盤放量攻頂，寫波段高。

14.碩禾(3691)：買盤瘋搶，美選舉概念股走強，股價連拉兩根漲停歡慶，續登逾2年高峰。

15.聯合再生(3576)：產業轉夯，綠能概念股吸金，早盤差一檔亮燈漲停，寫3年高價。

16.正達(3149)：蘋果發表新機，二線蘋概股歡慶，獲外資買超力挺下連拉2根漲停，登今年高。

17.上奇(6123)：Q3 EPS1.37元，歷年最高，早盤漲逾2%、跳上月線。

18.麗清(3346)：Q4迎車市旺季，早盤勁揚8%以上。

19.聯嘉(6288)：接單動能顯著，後市看俏，早盤漲逾4%。

20.國統(8936)：題材發威，早盤漲逾7%，改寫前高。

21.台灣百和(9938)：前9月營收創同期次高，早盤漲逾5%、收復季線。

(時報資訊)

（4）台積電線上法人說明會將於下午登場，法人預期，台積電第4季業績可望持續攀高，再創歷史新高，只是台積電今天股價表現疲弱，早盤一度跌新台幣6元。

台積電第3季受惠華為積極備貨，加上蘋果（Apple）、聯發科與超微（AMD）等客戶需求強勁，營運表現亮麗，季營收達3564.26億元，季增14.71%，超越原訂季增9.3%的目標，並創單季歷史新高。

法人預期，台積電第3季獲利可望同步攀高，將刷新歷史新高紀錄。此外，受惠蘋果A14處理器大量出貨，第4季營運成長可期，季營收將較第3季再增加8%至10%，續創歷史新高。

除第4季營運展望及5奈米業績貢獻，法人高度關注台積電資本支出計畫。因應5G及高效能運算對5奈米等先進製程需求強勁，台積電已將今年資本支出調高到160億至170億美元，法人預期，為擴充5奈米、先進封裝產能，及建置3奈米產能，台積電將擴大投資。

法人預期，台積電線上法說會可望釋出正面訊息，只是股價基期高，早盤股價表現疲弱，一度達453元，跌6元，跌幅約1.31%，市值縮水1555億元，滑落至11.74兆元，影響大盤指數約51點。（中央社）