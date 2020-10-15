台積電熄火 台股盤中跌逾130點

歐美股收黑，台股今天開盤即跌破5日線，台積電在下午法說會前股價熄火，其他權值股雖力守紅盤、坐擁題材的中小股活蹦亂跳，指數仍一度跌逾130點，跌破12800點大關。

華爾街股市今天在亞馬遜公司（Amazon）與微軟（Microsoft）帶頭走跌下收低，科技股那斯達克指數跌95.17點或0.80%，收11768.73點。

台股今天開低走低，以12892.29點開出，下跌約27點，跌破5日線12900點，盤中跌勢擴大，一度下跌逾130點，低點來到12786.26點。

至11時10分，台股加權指數來到12803點，下跌115點，成交值來到1124億元。

台積電今天將舉行法說會，股價走跌，盤中跌1.53%，至452元。鴻海下跌0.26%，至78.2元；大立光上漲1.02%，至2980元；聯發科小漲0.29%，至691元。

中小股漲勢旺，由於發布的iPhone 12提供的傳輸充電線，首度採取編織線取代原本的塑膠材質，市場傳出其中外層的編織覆材，是由國內紡織廠力麗提供，力麗股價爆出11萬天量，攻上漲停14.5元鎖住，還有逾5萬張買單高掛。

力鵬受惠9月業績亮眼，早盤放量攻頂至7.98元，麗清迎車市旺季，早盤勁揚逾6%，至35.9元；軟板廠毅嘉下午將舉辦法說會，今天股價上漲逾4.7%，至19.9元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股在高檔震盪3天後，今天出現較明顯的回檔，開盤就跌破5日線，量能也稍嫌不足，不過OTC還是有不少中小型的強勢股，顯示類股輪動。