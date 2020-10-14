10/15盤前掃描》i12重磅登場 蘋概鏈甜滋滋

千呼萬喚始出來！台灣時間14日凌晨，果粉期待已久的iPhone 12在萬眾矚目中登場，5G功能及無線充電都成為供應鏈眼中的「甜蘋果 」，今日開盤前，工商時報為您精選不得不知的國內外大事，讓您掌握先驅。

iPhone 12預購火熱

電信商預估，iPhone 6/6s/7/8/X/XS甚至XR等大批果粉將加入換機行列，潛在超過百萬支的換機商機，將會是近4～5年來國內最大一波iPhone換機潮…閱讀全文

迎接拉貨潮 最補供應鏈出列

iPhone 12導入5G功能後，必須搭配LCP天線軟板，才得以發揮5G功效，相關訂單則由臻鼎-KY及台郡分食；鏡頭模組部分，大立光則同樣以鏡片拿下蘋果新機大單…閱讀全文

蘋果推Qi無線充電 概念股同慶

新唐、盛群、凌通、迅杰及僑威等無線充電概念股具備Qi規範產品，近年來已有出貨實績，不僅可望快速卡位進入MagSafe周邊配件市場，未來OPPO、Vivo及小米等非蘋陣營跟進，供應鏈更有望搶下大筆訂單…閱讀全文

iPhone12登場 外資：投資首選台積電

外資圈定調：市場將關注新機預購狀況，惟選股共識將優先鎖定市占與內含價值提高的重要蘋概股，尤以台積電為首選…閱讀全文

台積法說行情…總在當天過後

台積電法說會結果不僅每每引領台股走勢，亦是全球科技產業前景的風向球，法說前一刻是否進場押寶，抑或是先一步獲利了結，總是市場討論焦點…閱讀全文

太陽能成電力市場新王者

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）表示，太陽能將成為世界電力市場的新王者。依照目前各國政策來看，估計2022年起太陽能發電市場每年都將創新紀錄…閱讀全文

產業轉夯 16檔綠能股翻紅

綠能不只台灣強，從美國、歐洲到大陸等皆然，為一全球性的趨勢，特別是在美國總統候選人拜登的勝選機率提高之際，將扭轉由現任總統川普所力推的化石原料主流…閱讀全文

美股︱紓困案選前無望通過 三大指數收挫

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin） 周三在米爾肯研究所全球會議上指出，考量目前在細節上的進展，要在11月3日總統大選前取得共識或執行新的決定將會很困難…閱讀全文