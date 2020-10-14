防資本市場再現冷灶 創投公會籲創新板大調整

證交所及櫃買中心分別針對創新板提出規劃案，並於14日舉行公聽會，先前已有新創業者抱怨掛牌門檻太高，出席公聽會有學者、天使投資人，創投業代表多進一步指出，目前的規劃內容上市門檻和自然人投資者門檻都太高，事前風險預告、公司治理落實卻不足，許多方面需要大幅調整，以現在的規劃版本可以直接預估，未來創新板市場交易量將嚴重受限，台灣多層次資本市場必定再出現一個「冷灶」。



創投公會針對規劃中的創新板提出四大建議，一是調降上市條件門檻，第一類調降到市值10億元（原16億元），第二類調降到市值15億元（原30億元），第三類調降到市值30億元（原50億元）。



二是不要設定交易投資人門檻，興櫃公司或是採用科技事業申請上市櫃的生技類股公司，目前沒有設定投資人門檻；三是調降專業投資人的3千萬元資金門檻，如降至500萬元；四是應搭配更多的公司治理方案，如強化事前風險預告，投資人持續進行投資教育、加強公司治理、財務報表允當表達、及完整資訊揭露等方案。



創投公會理事長邱德成指出，仔細提出調整建議的目的，是希望交易所規劃的創新板，可以讓更多有發展潛力的新創參與，甚至有機會吸引到東南亞等地的新創事業來台上市，「不敢一開始就期待日本新創來台，東南亞新創是最具可行性的對象，又符合新南向政策的精神」。



邱德成指出，台灣要當新創大國，尤其要吸引東南亞地區的優秀新創企業來台灣上市，且必須要有更優厚的條件，更有活力的資本市場，才足以吸引源源不絕的優秀新創事業來台上市創新板。



對於申請上市創新板的新創事業，創投公會認為，監理焦點應在更完善的公司治理方案，這比看財務條件更為重要，例如原先設定的兩年期限可延長至三年，採用美國招股書清楚表達持續虧損公司的可能投資風險，投資人也要認識投資風險的存在，理性判斷是否參與創新板投資。