3大法人賣超73億 台股拉回12,919

蘋概股未歡呼 台股小跌守住12900點

蘋果今天公布5G版iPhone，不過台股蘋概股未明顯表態，尾盤金融翻紅，電子跌幅收斂，終場下跌27點，守住12900點大關。法人預期，11月美國大選前台股指數區間整理，短線類股輪動與震盪機率高。

蘋果今天公布4款5G版新iPhone，不過蘋果股價收跌2.7%，台股蘋概股也未明顯反映，主要指標股台積電、大立光和鴻海等股價整理，大盤在12900點附近震盪，尾盤金融翻紅，電子跌幅收斂，台股守住12900點整數關卡。

加權股價指數終場收在12919.31點，下跌27.82點，跌幅0.21%，成交值來到新台幣1867.37億元。電子股下跌0.39%，金融股翻紅小漲0.04%。

主要電子權值股震盪整理，晶圓代工龍頭台積電終場收在459元，下跌0.65%。鴻海收在78元，下跌1.14%，股王大立光翻黑收在2950元，下跌0.67%。

聯發科收在689元，下跌1.43%。聯電收32.2元，上漲2.06%。

傳產股台塑四寶在平盤下整理，其中台塑收在80元，跌1.11%，台塑化收在81.6元，小跌0.49%，南亞收60.5元，小跌0.49%，台化68.8元，跌0.72%。

主要金控股走堅，其中國泰金收在38.6元，小漲0.39%，富邦金收41.8元，漲0.84%，中信金18.1元，小漲0.28%。

傳產股電機機電下跌0.24%，航運小漲0.11%，鋼鐵漲0.95%，汽車漲0.82%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，未來一個月包括美國大法官議題、美國總統大選通訊投票開驗票、參眾兩院的刺激經濟法案等，仍將影響股市，預期10月台股維持震盪格局。

中長期來看，沈建宏指出，抗疫續進展，疫苗露曙光，預估明年景氣復甦方向不變；此外各國央行持續進行量化寬鬆（QE），美國、歐洲、中國推出援助企業方案，資金動能可望延續到明年7月，有利風險性資產表現，台股後市可樂觀期待。

沈建宏預估，11月美國大選前台股指數在12000點到13200點區間整理，短線類股輪動與震盪機率高，11月以後到明年第1季的年底作夢與資金行情值得期待。

三大法人賣超台股73.59億元

台股今天跌27.82點，收在12919.31點，成交值新台幣1867.37億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣73.59億元。

自營商賣超2.41億元，投信賣超4.90億元，外資及陸資賣超66.28億元。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，未來一個月包括美國大法官議題、美國總統大選通訊投票開驗票、參眾兩院的刺激經濟法案等，都會影響股市，預期10月台股仍是震盪格局。