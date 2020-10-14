上市、櫃企業營運快報

今（10/14）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.安力-KY(5223)4億元無擔保可轉換公司債正式申報生效。受惠於NB需求強勁，安力-KY第3季合併營收為6.22億元，季增11.89%，創下單季歷史新高，但人民幣兌美元急升，第3季將有匯損，其獲利能否超越第2季仍待結算。

由於NB市況不錯，且消費性電子及汽車需求增溫，安力-KY第4季營運可望遠優於去年同期。

2.不動產經紀業住商機構統計，台北市店面交易今年前7月為155筆，年減32.9%，寫下近5年新低。房仲分析，實體店面受到電商與疫情雙重衝擊，讓商圈租金下修，致投資報酬率下降，進而影響買方購買意願。

3.根據外媒資料顯示，全球機器人產業今年每股盈餘整體預估為41.5美元，年增率13.6%，明年進一步上看59.2美元，成長空間將擴大到42.5%。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，伴隨景氣復甦，機器人產業落底復甦趨勢同步成形。全球機器人巨頭－安川電機，本周即打破沉默指出，若疫情不再擴大，6~8月可望是營運谷底。

4.剛發布新的iPhone12，提供的傳輸充電線，首度採取編織線取代原本的塑膠材質，其中外層的編織覆材，市場傳出，是由國內紡織廠力麗（1444）所提供；力麗指出，基於保密條款，公司不便對外公布相關細節。

5.SEMI（國際半導體產業協會）今(14)日公布年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告中指出，2020年全球矽晶圓出貨量將較去年增長2.4%，2021年將延續此成長力道，並可望於2022年攀至歷史新高。

6.寶佳集團調節對鑄件大廠永冠-KY持股，比重從13.95%降到12.17%，市場人士指出，若以永冠-KY年報揭露前十大股東資料，寶佳集團位居第2大股東。

永冠-KY公告，從9月25日起到10月13日止，寶佳資產管理和嘉源投資經由集中市場交易賣出126萬1946股，其中嘉源投資持股減少到270萬7315股，持股比例調降到2.45%；寶佳資產管理持股增加到1075萬9739股，持股比例9.72%，整體持股比重降到12.17%。

7.臺北市政府勞動局為避免市區客運司機因長時間過勞導致勞動權益之損害，日前對市區客運業者執行監督專案檢查計畫，針對客運司機之勞動條件及職場健康保護進行檢查，臺北市政府勞動局陳信瑜局長沉痛表示12家客運業者全數違法。

8.麗寶Outlet Mall「北海道拉麵館」，引進四家北海道飄洋而來的重量級拉麵品牌，將於10月底封館道別，3年多來已熱賣超過100萬碗拉麵，可堆出200座101大樓！

為回饋因疫情不能出國但又懷念日本原汁原味拉麵的消費者，自10月16日～11月1日特別推出「封館食刻～懷念的這一碗，喔伊吸」活動，讓喜愛口感濃郁的北海道拉麵的消費者，能夠把握封館前再度回味!

9.台灣大寬頻宣布針對新申辦1Gbps超高速光纖上網，可免費升級WiFi 6與全新Mesh網路功能，再搭配台灣大寬頻提供的Mesh子機，由專人到府安裝，家中網路覆蓋率將大幅提高，減少連網死角。

台灣大哥大旗下台灣大寬頻今年8月起1Gbps超高速光纖上網＋WiFi 6服務上線後，讓消費者體驗到大幅降低延遲時間，玩線上遊戲時網路不再卡卡。