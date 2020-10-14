今日焦點股 重點摘要

今（10/14）日熱門焦點股如下：

（1）蘋果4款5G版新iPhone今天凌晨亮相，蘋果股價收跌2.65%，壓抑相關供應鏈早盤普遍以黑盤開出，不過隨即在股王大立光翻紅帶動下轉守為攻，多檔先蹲後跳。

蘋果今天正式發表4款支援5G的iPhone 12系列新機，Pro系列台灣售價比前一代當初定價還便宜約新台幣4000元。iPhone12、12 Pro將於16日預購、23日取貨，售價2萬6900元起跳；iPhone 12 mini售價最便宜，2萬3900元起。

法人預期新機訂價低於前一代，市場看好將帶動買氣，蘋果股價往往在新品發表會後下挫，昨天下跌2.65%收在121.1美元，台灣相關供應鏈股價今天早盤也受到壓抑，蘋概三王台積電、大立光、鴻海均以黑盤開出，不過近來弱勢破底的大立光已見到低接買盤進場，股價率先由黑翻紅，則帶動包括穩懋、廣達、和碩、緯創、台達電、美律等由黑翻紅。

玉晶光在被天風證券分析師郭明錤唱衰，嚴正駁斥回擊後，今天以紅盤開出，早盤漲幅超過1%，在今天蘋概股中表現相對強勢，GIS-KY漲幅也超過1%。

反倒近來強勢的台積電相對疲弱，維持在1%以內跌幅狹幅震盪，鴻海、可成、台郡、臻鼎、華通也同樣在平盤下游走，在今年以來漲幅相對落後的蘋概股能否重新獲得買盤青睞值得觀察。（中央社）

（2）蘋果公司（Apple）發表iPhone 12系列手機，晶圓代工廠台積電獨家供應A14處理器，法人預期，台積電營運可望受惠。台積電股價今天早盤下挫，漲多回檔修正。

蘋果今天發表5G版iPhone新機，包括5.4吋iPhone 12 mini、6.1吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Pro，及6.7吋iPhone 12 Pro Max，也推出平價智慧音箱HomePod mini。

蘋果iPhone 12採用A14處理器，法人指出，將由台積電以5奈米製程獨家生產供應，除價格上揚，蘋果iPhone 12可望掀起新一波換機潮，銷量成長可期，台積電營運可望受惠。

法人預期，受惠蘋果5奈米A14處理器需求強勁，台積電第4季營收可望持續攀高，將季增8%至10%，改寫歷史新高紀錄，全年營收將成長超過2成水準。

台積電10月來股價自433元攀高至13日的462元，上漲29元，漲幅達6.7%，今天漲多回檔修正，早盤達457元，跌5元，跌幅約1.08%。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.燿華(2367)：Q3營收季增69.94%、Q4拚向上，外資昨日買超逾500張，修正格局結束，開盤攻高近4%。

2.日電貿(3090)：受惠MLCC需求穩，明年H1不淡，早盤上跳突破整理區間，一舉挑單前高46.2元，拉高近半根漲停板。

3.金寶(2312)：外資昨日買超逾千張，已連買超8日，底部墊高、技術面偏多，早盤上揚2%。

4.勤凱(4760)：蘋果新機發布+5G基站助攻，業績旺到明年助力股價70元有撐，開盤後反攻逼近75元。

5.南亞科(2408)：2021年DRAM需求大於供給帶動價格反彈，低檔買盤強勁，多方奪回主導權，創2個半月來新高點。

6.創惟(6104)：財報亮眼，打上蘋果光，早盤帶量上漲3.5%。

7.新唐(4919)：營收飄香，微處理器、MCU、遊戲助力後市，股價走揚逾2%，續站穩所有短均。

8.燁輝(2023)：壯大綠能大聯盟，參與太陽能展搶商機，晨盤強漲逾4%。

9.東洋(4105)：獲德BNT新冠肺炎疫苗授權利多續發酵，連拉2根漲停慶賀，今委買張數仍高掛1.6萬張搶買。

10.聯合再生(3576)：Q3樂觀、Q4看好，獲買盤拉抬急攻漲停鎖住，寫2年半高價。

11.碩禾(3691)：智慧能源周開跑，吸引買盤搶進，股價火速攻頂，登2年高峰。

12.高端疫苗(6547)：新冠疫苗開發獲4.7億元補助，助攻今反彈4%，力返五日線。

13.安集(6477)：智慧能源周今登場，在外資連4買相挺下，不甩遭列警示股，早盤彈漲逾8%，持續改寫新高價。

14.訊連(5203)：今實施庫藏股，早盤漲逾4%。

15.大亞(1609)：綠能題材持續發酵，早盤放量勁揚7%，登1年來新高。

16.豐泰(9910)：將迎傳統旺季，Q4業績有望季增，早盤收復短均。

17.東碩(3272)：9月營收年增逾5成，外資昨轉買超，早盤觸及漲停。

18.大同(2371)：陸資四度違法投資，金管會開鍘，早盤下挫逾6%、短均全失。

19.國碩(2406)：8月每股純益0.23元，賺贏上半年，開盤急拉漲停板，再創近年高點。

(時報資訊)