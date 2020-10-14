10/14盤前掃描》IMF上調預測 僅中國正成長
國際貨幣基金於13日發表報告，上調2020年全球經濟成長率預估，並指出在主要經濟體中，僅有中國呈現正成長，且2021年全球總產值將有賴中國帶動，在今日開盤前，工商時報為您精選不得不知的國內外大事，讓您掌握先驅。
IMF：今年全球經濟估衰退4.4％
IMF首席經濟學家葛皮娜解釋這次成長估值修正，主要是受到先進國家與中國在第二季的經濟成長表現優於預期，而且有跡象顯示第三季復甦速度還會加快…閱讀全文
陸9月進、出口成長 雙創今年新高
大陸出口自6月起維持正增長，主要是來自機電產品出口增速由負轉正、防疫物資及「宅經濟」相關產品出口增長；包括口罩在內的紡織品、醫療器械、藥品等防疫物資更帶動出口增長2.2個百分點 …閱讀全文
國安基金退 外資重扛多方大旗
八大公股行庫在國安基金宣布退場首日減碼台股12.73億元，已連九日賣超，退場台股的心態早已顯露；反觀外資對台股積極加碼，13日外資買超53.18億元，為連七日買超…閱讀全文
外資連十買 台積電漲不停
外資看台積電目標價區間已上升到550～600元間，對比目前股價位階，潛在最大漲幅三成，驅動國際資金連十買，股價在法說前採緩步墊高模式，持續朝歷史高點靠攏…閱讀全文
美股︱疫苗再傳利空消息 股市急挫收黑
由於新冠疫苗及療程傳出不利消息，加上美國新一輪紓困案協商在總統大選前難以出現突破，美股三大指數周二收盤皆墨…閱讀全文
央行盯銀行 防資金過度流向房貸
央行一直密切關注房市動態，並維持高價住宅（貸款上限六成）規範，以維護金融穩定，楊金龍更進一步直接點出二大核心問題…閱讀全文
季報佳 航運股啟動有基之彈
受惠美國居家辦公需求成長，加上即將到來的雙十一、雙十二，及感恩節、耶誕節購物旺季，廠商備貨需求回溫，貨櫃海運業者長榮、萬海9月及第三季營收創新高…閱讀全文
Q4營運看多 IC通路股發燒
半導體產業因中美紛爭迎來強勁的拉貨潮及轉單效應，配合遠距工作、線上教學及居家娛樂風潮，進一步推升高階中央處理器、伺服器晶片及AI加速器等高速運算（HPC）需求…閱讀全文