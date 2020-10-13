外資連十買 台積電漲不停

半導體族群好戲登場，台積電法說會進入最終倒數，外資圈動作頻頻，匯豐、摩根大通、摩根士丹利證券相繼調升財務預期，花旗環球證券最新重申對台積電樂觀展望，激勵台積電13日再創收盤價新高462元，市值攀升至11.98兆元創台股新紀錄。

市場對半導體族群投資青睞度居高不下，外資圈樂觀論點尤其集中在台積電身上，繼里昂、匯豐證券雙雙把台積電推測合理股價升至600元後，廣發、摩根大通等悉數加入戰局，花旗環球亦把合理股價升至561元。整體而言，外資看台積電目標價區間已上升到550～600元間，對比目前股價位階，潛在最大漲幅三成，驅動國際資金連十買、共逾9.3萬張，股價在法說前採緩步墊高模式，持續朝歷史高點靠攏。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志是外資看台積電指標人物，他認為，台積電將在法說會上報佳音，不只第三季成績單優異，更可期待具體樂觀的第四季展望，特別是5奈米製程持續擴產，出貨量將大增七成，其看法支撐台積電股價13日高檔盤旋，順利抵抗部分獲利了結賣壓。

因台積電第三季營收超標，伴隨客戶訂單強勁，外資對台積電法說期待感逐漸提高。市場先前估計台積電第四季營收期望值僅持平、對毛利率看法也只有49.6％，不過，樂觀派外資預估第四季營收季增3～10％，毛利率預期則來到51～53％之間，上調趨勢相當明顯。

另一方面，台積電今年9月17日每股除息2.5元，現金股利將在10月15日發放，總計達648.25億元，現金股利發放日剛好與線上法說會同一日，持股台積電少於5張的44.73萬小股民，帳戶將多一筆可動用的資金。同時，以外資持股76.58％概算，國際機構法人合計將領走496.42億元，若能維持領到股息再投資的交易節奏，勢必有助台股續強並挑戰強高。

此外，美股費城半導體指數頻創高點，外資近期積極喊多台積電，符合外資回補台股半導體指標態勢。統計至13日外資已連十日買超台積電，追平6月30日至7月13日同為連十買紀錄，挾著多方力道追買，台積電股價將有望挑戰前高466.5元，再刷歷史新高。