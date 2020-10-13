不甩國安基金退場 19檔依舊亮紅燈

台股今（13日）加權股價指數收盤報12947.13點，跌8.78點，跌幅0.07%，成交量為1,845.60億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計安集 、東和 、越南控-DR、臺龍……等19檔強勢漲停板。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有15檔，前10名為安集 (6477)、東和 (1414)、越南控-DR (9110)、國碩 (2406)、柏騰 (3518)、泰金寶-DR (9105)、達能 (3686)、巨騰-DR (9136)、映泰 (2399)以上9檔漲停，還有精熙-DR (9188)。

今日有10檔超過5％跌幅，跌幅前10名有鈞泰 (6131)、首利 (1471)2檔跌停，其他還有本盟 (1475)、新世紀 (3383)、倫飛 (2364)、合勤控 (3704)、愛山林 (2540)、淘帝-KY (2929)、欣陸 (3703)及必應 (6625)。

上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、長榮 (2603)、友達 (2409)、群創 (3481)、聯合再生 (3576)、大亞 (1609)、華邦電 (2344)、安集 (6477)、力麗 (1444)及台達化 (1309)。

上櫃有14檔7％以上漲幅，其中前10名為臺龍 (6246)、研通 (6229)、九豪 (6127)、京晨科 (6419)、東洋 (4105)、安鈦克 (6276)、易通展 (6241)、驊宏資 (6148)、久裕 (4173)及同致 (3552)以上皆漲停。

今日上櫃有6檔股票有5％以上的大跌，前10檔進泰電子 (3465) 、聰泰 (5474)、中茂 (5205)、永彰 (4523)、衡平 (8934)、欣厚-KY (4924)以上6檔跌停，其餘還有大略-KY (4804)、得利影 (6144)、瑞基 (4171)及鑫創 (3259)。

上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、同致 (3552)、九豪 (6127)、陸海 (5603)、均豪 (5443)、廣運 (6125)、穩懋 (3105)、元太 (8069)、宏捷科 (8086)及單井 (3490)。