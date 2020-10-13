上市、櫃企業營運快報

今（10/13）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.證交所每個月例行開放場地舉行法說會，10月共有6家上市公司參加，航運股志信（2611）將於10月15日率先登場。

10月預計出席證交所法說會計有志信10月15日、台橡於10月16日、大台北10月23日、志聖10月27日、訊連10月29日以及達麗10月30日等，共計6家上市公司，隨著9月營收及第3季季報將陸續揭露，市場高度關注各家法說會釋出第3季營運表現，以及第4季未來展望內容。

2.無懼華為禁令負面干擾，法人預估日月光投控第4季整體業績可望小幅季增3%到5%區間，有機會站上單季次高，明年業績將較今年持平。

展望第4季營運表現，外資法人預期，日月光投控第4季封測及材料業績可能季減約5%到7%區間，電子代工服務（EMS）業績估小幅季增1%到3%區間，整體業績小幅季增3%到5%區間，有望站上歷史單季次高。

3.豐興（2015）本周盤價全面開平盤，廢鋼收購價維持每公噸7300元。鋼筋本周同步為平盤，鋼筋維持每噸1.53萬元。型鋼每公噸基價也同步維持2萬100元。

國際原料行情方面，日本H2廢鋼報價持續小漲每公噸3美元至285美元；美國貨櫃廢鋼報價小跌2美元至每公噸268美元。澳洲鐵礦砂由每公噸123.15美元上漲至123.85美元。

4.宏致(3605)9月合併營收為7.74億元，月增4.88%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為22.78億元，季增13%，由於NB、車用、網通及消費性電子產品需求強勁，宏致預估，第4季合併營收有機會優於第3季。

5.筆電ODM大廠廣達(2382)及仁寶(2324)9月營收都繳出亮麗成績，廣達9月筆電出貨量以640萬台再創新高，連帶使9月營收登上1123.75億元，創下歷史次高紀錄，第三季筆電出貨量與單季營收更刷新歷史新高。

仁寶也在非PC產品大量出貨帶動，以及筆電出貨量回到410萬台挹注下，9月營收回到955.17億元，創下今年新高。

6.板信商業銀行的資本水準連續5年逐漸改善，終獲得評等機構中華信評的認定，最新調升該行的發行體信用評等1級至「twBBB/twA-2」，且長期評等的評等展望為「穩定」。