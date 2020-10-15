10月15日一分鐘強弱勢股
10月15日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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均豪
(5443)
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10.00
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智慧物流、檢測設備打入晶圓大廠，出貨動能看旺，股價連四日跳高
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佳邦
(6284)
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9.97
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5G通訊技術帶動業績強勢，9月營收創高，外資加碼力道放大
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碩禾
(3691)
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9.94
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受惠政策面積極推動太陽能模組需求，連兩日亮燈漲停，續創波段新高
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泰金寶-DR
(9105)
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9.94
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解禁題材延燒，股價爆18.6萬張大量，外資法人加碼千張
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力鵬
(1447)
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9.92
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搭上蘋果走環保風，充電線改採編織線材質，三大法人連8日增持
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力麗
(1444)
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9.85
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取得蘋果新機傳輸充電線獨家供應權，股價創下近9年來新高
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環科
(2413)
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9.80
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布局車用電子及5G通訊領域有成，打入歐美網通設備廠
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飛宏
(2457)
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9.73
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外資單日狂敲2,292張，KD指標向上，股價續創波段新高
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鈺德
(3050)
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9.73
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買盤轉進低價股，多方資金簇擁，帶量收復月線，蓄勢挑戰前高
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(2349)
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9.66
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減資題材發酵，跨足健康與照護產業，外資連四日加碼，KD指標向上
製表：陳昱光
10月15日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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友佳-DR
(912398)
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8.06
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溢價逾3成，DR族群走勢分歧，向上挑戰月線反壓未果
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奇鋐
(3017)
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6.04
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市場追價意願薄弱，外資反手大砍持股逾8千張，回測五日線支撐
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神州-DR
(910861)
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6.03
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外資減碼動作頻頻，壓抑股價跌落半年線關卡，KD指標向下
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大中
(6435)
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5.80
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高檔了結賣壓湧現，股價終止連八日上漲，三大法人小幅調節
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倉和
(6538)
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5.26
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9月營收月減3％，外資、投信法人同步減碼，失守年線大關
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同致
(3552)
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5.18
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股價衝高浮現短打下車潮，三大法人合計減碼2,763張，終結連四紅
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精元
(2387)
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4.73
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外資反手賣超，壓抑股價跌落70元整數關卡，未脫均線糾結整理區
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元晶
(6443)
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4.26
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股價續航力道不足，獲利了結賣壓出籠，投信連兩日偏空操作
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台橡
(2103)
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4.20
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法說行情熄火，股價延續高檔震盪格局，跌落五日均線
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欣陸
(3703)
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4.17
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外資連三日減碼，KD指標高檔交叉下彎，回測10日均線支撐
製表：陳昱光
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