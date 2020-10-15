10月15日一分鐘強弱勢股

10月15日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

均豪

(5443)

10.00

智慧物流、檢測設備打入晶圓大廠，出貨動能看旺，股價連四日跳高

佳邦

(6284)

9.97

5G通訊技術帶動業績強勢，9月營收創高，外資加碼力道放大

碩禾

(3691)

9.94

受惠政策面積極推動太陽能模組需求，連兩日亮燈漲停，續創波段新高

泰金寶-DR

 (9105)

9.94

解禁題材延燒，股價爆18.6萬張大量，外資法人加碼千張

力鵬

(1447)

9.92

搭上蘋果走環保風，充電線改採編織線材質，三大法人連8日增持

力麗

(1444)

9.85

取得蘋果新機傳輸充電線獨家供應權，股價創下近9年來新高

環科

(2413)

9.80

布局車用電子及5G通訊領域有成，打入歐美網通設備廠

飛宏

(2457)

9.73

外資單日狂敲2,292張，KD指標向上，股價續創波段新高

鈺德

(3050)

9.73

買盤轉進低價股，多方資金簇擁，帶量收復月線，蓄勢挑戰前高

錸德

(2349)

9.66

減資題材發酵，跨足健康與照護產業，外資連四日加碼，KD指標向上

製表：陳昱光

10月15日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

友佳-DR

(912398)

8.06

溢價逾3成，DR族群走勢分歧，向上挑戰月線反壓未果

奇鋐

(3017)

6.04

市場追價意願薄弱，外資反手大砍持股逾8千張，回測五日線支撐

神州-DR

(910861)

6.03

外資減碼動作頻頻，壓抑股價跌落半年線關卡，KD指標向下

大中

(6435)

5.80

高檔了結賣壓湧現，股價終止連八日上漲，三大法人小幅調節

倉和

(6538)

5.26

9月營收月減3％，外資、投信法人同步減碼，失守年線大關

同致

(3552)

5.18

股價衝高浮現短打下車潮，三大法人合計減碼2,763張，終結連四紅

精元

(2387)

4.73

外資反手賣超，壓抑股價跌落70元整數關卡，未脫均線糾結整理區

元晶

(6443)

4.26

股價續航力道不足，獲利了結賣壓出籠，投信連兩日偏空操作

台橡

(2103)

4.20

法說行情熄火，股價延續高檔震盪格局，跌落五日均線

欣陸

(3703)

4.17

外資連三日減碼，KD指標高檔交叉下彎，回測10日均線支撐

製表：陳昱光

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組