10月14日一分鐘強弱勢股
10月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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友威科
(3580)
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10
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業績報喜，傳打入Intel與台積電供應鏈，成長動能可期
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興能高
(6558)
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10
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蘋果改推平價頸掛式藍芽耳機，傳奪其電池大單，獨家供應
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久裕
(4173)
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9.98
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成交量連2日暴增，股價跳空開高、直奔漲停，短均皆翻揚
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碩禾
(3691)
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9.97
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智慧能源展助攻，太陽能族群集體放晴，早盤急拉、攻漲停
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淳安
(6283)
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9.96
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外資近日多站買方；股價突破前高、拉出長紅K棒收最高
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盛達
(3027)
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9.95
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成交量翻4倍增，股價突破整理區間，技術線型多頭排列
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東洋
(4105)
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9.95
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新冠肺炎疫苗助攻，股價剽悍；惟陸製爭議仍有待釐清
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東碩
(3272)
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9.92
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9月營收年增逾5成，外資連2日買超，早盤即觸漲停
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晨訊科-DR
(912000)
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9.92
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DR股撮合處置解禁，多檔行情噴出；股價邁向10日線
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陽程
(3498)
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9.88
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9月營收年增翻倍，多方續攻，股價攀上近3年來新高
製表：方歆婷
10月14日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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捷泰
(6165)
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9.94
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連2日遭列警示股；獲利了結賣壓出籠，長黑K破5日線
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信驊
(5274)
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7.64
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股價漲多，賣盤調節下終結連5紅、回測5日線支撐
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矽力-KY
(6415)
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5.53
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外資近日多站賣方，股價連3日收黑K、昨破10日線
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譜瑞-KY
(4966)
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4.68
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千金股落難，股價終止連3紅，黑K破趨緩之5日線
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神州-DR
(910861)
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4.53
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縱DR股撮合處置解禁，賣壓大舉出籠下股價委靡不振
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祥碩
(5269)
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4.14
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千金股多遭資金調節，股價再吞長黑K棒、失守5日線
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正隆
(1904)
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3.77
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都更案題材暫歇，賣盤逢高先行調節，股價回測5日線
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台郡
(6269)
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3.6
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蘋果新機發表利多出盡；賣舉出籠，長黑K陷均線糾結區
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宣德
(5457)
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3.57
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外資連6賣、累積1,932張，投信昨加入行列、賣超千餘張
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美德醫療-DR
(9103)
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3.56
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股價逢整理區間上緣壓力，回測5日線；外資賣超750張
製表：方歆婷
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