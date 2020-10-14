10月14日一分鐘強弱勢股

10月14日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

友威科

(3580)

10

業績報喜，傳打入Intel與台積電供應鏈，成長動能可期

興能高

(6558)

10

蘋果改推平價頸掛式藍芽耳機，傳奪其電池大單，獨家供應

久裕

(4173)

9.98

成交量連2日暴增，股價跳空開高、直奔漲停，短均皆翻揚

碩禾

(3691)

9.97

智慧能源展助攻，太陽能族群集體放晴，早盤急拉、攻漲停

淳安

(6283)

9.96

外資近日多站買方；股價突破前高、拉出長紅K棒收最高

盛達

(3027)

9.95

成交量翻4倍增，股價突破整理區間，技術線型多頭排列

東洋

(4105)

9.95

新冠肺炎疫苗助攻，股價剽悍；惟陸製爭議仍有待釐清

東碩

(3272)

9.92

9月營收年增逾5成，外資連2日買超，早盤即觸漲停

晨訊科-DR

(912000)

9.92

DR股撮合處置解禁，多檔行情噴出；股價邁向10日線

陽程

(3498)

9.88

9月營收年增翻倍，多方續攻，股價攀上近3年來新高

製表：方歆婷

10月14日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

捷泰

(6165)

 9.94

連2日遭列警示股；獲利了結賣壓出籠，長黑K破5日線

信驊

(5274)

 7.64

股價漲多，賣盤調節下終結連5紅、回測5日線支撐

矽力-KY

(6415)

 5.53

外資近日多站賣方，股價連3日收黑K、昨破10日線

譜瑞-KY

(4966)

 4.68

千金股落難，股價終止連3紅，黑K破趨緩之5日線

神州-DR

(910861)

 4.53

縱DR股撮合處置解禁，賣壓大舉出籠下股價委靡不振

祥碩

(5269)

 4.14

千金股多遭資金調節，股價再吞長黑K棒、失守5日線

正隆

(1904)

 3.77

都更案題材暫歇，賣盤逢高先行調節，股價回測5日線

台郡

(6269)

 3.6

蘋果新機發表利多出盡；賣舉出籠，長黑K陷均線糾結區

宣德

(5457)

 3.57

外資連6賣、累積1,932張，投信昨加入行列、賣超千餘張

美德醫療-DR

(9103)

 3.56

股價逢整理區間上緣壓力，回測5日線；外資賣超750張

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組